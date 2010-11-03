Yunanistan posta servisini durdurdu

T24 -Yunanistan'dan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye gönderilen bombalı paketler ve Atina'daki Rus ve İsviçre büyükelçiliklerinde patlayan bombaların ardından yurtdışına havayolu ile posta servisini durdurdu.



Berlusconi'ye gönderilen paketin farkedilmesi üzerine paketi taşıyan uçak İtalya'nın Bologna kentine acil iniş yapmıştı.

Paket, incelenirken alev almıştı.

Almanya'da başbakanlığın posta bölümünün de şimdilik kapatıldığı açıklandı.

Atina'nın Şili Büyükelçiliğine gönderilen bombalı paket de kontrollü olarak imha edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsviçre ve Rusya Büyükelçilikleri'nde patlama olurken, polis üç şüpheli paketi imha etti.

Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

'Yemen'le ilgisi yok'Atina'da dün de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e ve kentteki diğer bazı büyükelçiliklere bombalı paket yollama girişimi ortaya çıkarılmıştı.

Associated Press Haber Ajansı'na konuşan Polis Sözcüsü Atanosis Kokalakis, 'İsviçre Büyükelçiliği'ne bir cisim atıldığını ve daha sonra kulakları sağır eden bir patlama duyulduğunu' söyledi.

Rus Büyükelçiliği'nde de ölüm ya da yaralanmaya yol açmayan bir patlama meydana geldi.

Polis, şüpheli bir paket nedeniyle Bulgaristan Büyükelçiliği'nin de etrafını kordon altına aldı.

Daha sonra şüpheli paket, kontrollü bir patlamayla polis tarafından yok edildi.

Parlamento binası ve bir kargo şirketinin bürosu dışındaki şüpheli paketler de imha edildi.



Yunanistan'da dün bir kargo dağıtım şirketinde yaşanan ve bir işçinin yaralanmasına yol açan patlamadan sonra, iki kişi gözaltına alındı.

Dünkü bombalı paketler, Sarkozy'nin yanı sıra Meksika, Hollanda ve Belçika Büyükelçiliklerini hedef alıyordu.

Polis, saldırı girişimlerinden ülkedeki radikal grupları sorumlu tutuyor. Gözaltına alınanlardan birinin, bir anarşist örgüte üye olma suçlamasıyla arandığı belirtiliyor.

Yetkililer, bombaların çok güçlü olmadığını ve Yemen'deki bombalı saldırı girişimleriyle herhangi bir bağlantı olmadığını söylüyor.

