Yunanistan, Portekiz ve İspanya ekonomisi piyasaların dengesini bozdu

T24- AB ülkelerinden Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın borçluluğuna ilişkin endişelerin Euro/dolar paritesinde sert düşüşe neden olması ve global olarak artan riskten kaçış eğilimi dolar/TL'nin yükselmesine, borsaların düşmesine neden oldu.

Dün spot kapanışta 1.50'nin altında olan dolar/TL kotasyonları valörlü işlemlerde 1,5035 seviyesindeydi.

İMKB'DE KAYIPLAR HIZLANDI



İMKB haftanın son işlem gününe yüzde 2 kayıpla başladı. Saat 10.20 itibariyle borsadaki kayıp yüzde 3'ün üzerine çıktı. Saat 11.00 itibariyle kayıplar yüzde 3'e yakın. Avrupa borsalarında ise yüzde 1'e yakın düşüşler görülüyor.





İRLANDA DA RİSK ALTINDA





Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in ardından, Avrupa'da başka ülkelerin de kamu finansmanı konusunda sıkıntı yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Yüksek bütçe açığı nedeniyle sorun yaşayabilecek bir diğer ülke ise Fransa. Fransa'nın bütçe açığı/milli gelir oranının bu yıl yüzde 8.2 ile rekor kırması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nde geçerli olan Maastricht kriterlerine göre bir ülkede bütçe açığı/milli gelir oranının yüzde 3'ü geçmemesi gerekiyor. Ülkelerde bu oranın yüzde 3'ü geçmesi durumunda AB ülkeyi uyarıyor ve bu düzeye çekmesi için harekete geçiyor.



