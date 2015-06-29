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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan piyasaları sarstı

Adım adım iflasa doğru ilerleyen Yunanistan ile ilgili gelişmeler dünya borsalarına olumsuz yansıyor. Euro, dolar karşısında geriliyor. Asya'da Euro Bölgesi'ne ihracat yapan şirketlerin kağıtları değer kaybetti.

29 Haziran 2015 13:28


Tokyo Borsası'nda Nikkei Endeksi yüzde 2,7 düşüşle 20.141 puandan kapandı. Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 2,8 düşüş kaydetti.

Tokyo Borsası'nda özellikle Euro Bölgesi'ne ihracat yapan şirketlerin kağıtları değer kaybetti. Elektronik cihaz üreticisi Makita'nın kaybı yüzde 4'ü buldu.

Euro, dolar karşısında gerileyerek 1,10 dolar seviyesinin altına indi. Euro, Cuma günü New York'ta 1,1160 dolardan işlem görmüştü.

Gözler Avrupa borsalarında

Yunanistan'daki gelişmelerin Alman borsasına olumsuz yansıyacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar DAX Endeksi'nin yüzde 4,68 düşüşle 10.955 puana gerileyeceğini hesapladı.

İsviçre Borsası'nın da gelişmelerden olumsuz etkilenmesi bekleniyor. İsviçre borsası cuma gününü yüzde 0,4 kayıpla kapatmıştı. Julius Bär Bankası uzmanları SMI Endeksi'nin bugün yüzde 3,6 oranında kayıpla 8679 puana düşmesini bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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