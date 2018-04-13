Yunanistan: Pilotumuzun ölümü Türk savaş uçaklarına müdahaleyle ilgili değil

Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri, olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis yaptığı açıklamada, “Askeri yetkililerin verdiği bilgiye göre uçağımız, iki Türk uçağına müdahaleden sonra geri dönüyordu. Aslında müdahale gerçekleşmedi, çünkü Türk uçakları çoktan Türkiye’ye dönmüştü. Pilot, İskiri (Skyros) adasındaki hava üssüne dönüyordu ve adaya 9 mil kala radardan kayboldu. Uçak denize düştü. Halihazırda düştüğü yerde arama çalışmaları devam ediyor. Tüm kararlılıkla söylüyorum, pilotumuz Georgios Baltadoros’un ölümü müdahaleyle ilgili değil” ifadelerini kullandı.