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Dünya

Yunanistan özelleştirmelere başlıyor

Yunanistan'da hükümetin kamu mallarının özelleştirilmesine yönelik bir çalışma başlattığı bildirildi.

02 Haziran 2010 03:00

T24- Yunanistan'da hükümetin, piyasalardaki durgunluğa çare bulunması, ekonomik büyüme ve finans sağlanması çalışmaları çerçevesinde, kamu mallarının özelleştirilmesine yönelik bir çalışma başlattığı bildirildi.


Yunan medyası, Başbakan Yorgo Papandreu başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısında ele alınan özelleştirme planının bakanlar arasında yer yer gerginlik yaşanmasına yol açtığını duyurdu.


Söz konusu plan çerçevesinde, Su İşleri Dairesi (EYDAP) hisselerinin bir bölümünün ve Devlet Demir Yolları'nın hisselerinin yüzde 49 oranındaki bölümünün satılması, havaalanları, liman, otoyol ve ticaret merkezlerinin işletmelerinin özel sektöre devri ve diğer kamuya ait taşınmazların değerlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.


Haberde, bunlardan elde edilmesi hedeflenen gelirin bu yıl için 1 milyar avro olduğu kaydedildi.

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