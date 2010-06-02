Yunanistan özelleştirmelere başlıyor

T24-



Yunan medyası, Başbakan Yorgo Papandreu başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısında ele alınan özelleştirme planının bakanlar arasında yer yer gerginlik yaşanmasına yol açtığını duyurdu.





Söz konusu plan çerçevesinde, Su İşleri Dairesi (EYDAP) hisselerinin bir bölümünün ve Devlet Demir Yolları'nın hisselerinin yüzde 49 oranındaki bölümünün satılması, havaalanları, liman, otoyol ve ticaret merkezlerinin işletmelerinin özel sektöre devri ve diğer kamuya ait taşınmazların değerlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.





Haberde, bunlardan elde edilmesi hedeflenen gelirin bu yıl için 1 milyar avro olduğu kaydedildi.