Yunanistan, 'önümüzdeki günlerde' kurtarılacak

T24 - Avrupa Komisyonu, Yunan ekonomisini kurtarma paketinin önümüzdeki birkaç gün içinde son halini alacağını açıkladı. Komisyonun ekonomiden sorumlu üyesi Ollie Rehn, heyetlerin gece gündüz demeden paketin ayrıntıları üzerinde çalıştığını söylüyor.



Düne nazaran mali piyasalarda Yunanistan hükümeti üzerindeki faiz baskısının biraz hafiflediği görülüyor.



Almanya'nın yardım paketine katkısının beklenenden daha büyük olacağı yönünde işaretler alınan piyasalarda Yunanistan'ın borçlanma maliyeti az bir miktar düşüş kaydetti.



Çarşamba günü büyük kayıplar veren Atina borsası bu haberler ışığında yüzde 5 oranında toparlandı.



Hafta başından bu yana Yunanistan'ın borç yükü altından kalkamayacağı kaygıları arasında ciddi değer kaybına uğrayan euro para biriminin de bugün yükseldiği gözleniyor.



Standard and Poors kredi derecelendirme kuruluşunun salı akşamı Yunanistan'ın borçlanma notunu 'değersiz' kategorisine indirmesi Avrupa ve dünya borsalarında sarsıntıya yol açmıştı.





Portekiz ve İspanya



Yunanistan'nı euro'ya girişinde kilit rol oynamış olan eski Ekonomi Bakanı Yannos Papantoniou, BBC'ye verdiği mülakatta, ülkesinin kurtarma paketine en kısa sürede kavuşmasının büyük önem taşıdığını, aksi takdirde sonuçlarının çok ciddi olacağını söyledi.





Merkel ayak diremekle suçlanıyor



Papantoniou, ''Yunanistan'ın borç krizinin Lehman Brothers'ı' haline gelmesi engellenmelidir'' diyor.



Yatırım bankası Lehman Brothers'ın 2008 yılında batışı, bankacılık sektöründe küresel boyutlarda bir krizi tetiklemişti.



Yunanistan'ın borç krizi acilen çözülmezse, en başta Portekiz ve İspanya gelmek üzere sorunun diğer euro ülkelerine sıçramasından korkuluyor.



Geçtiğimiz günlerde Portekiz ve İspanya'nın borçlanma notu da düşürüldü.



Yunanistan için düşünülen kurtarma paketi çerçevesinde Atina'ya ilk yıl 60 milyar dolara yakın kredi verileceği tahmin ediliyor.



Pakete en büyük katkıyı yapması beklenen AB ülkesi Almanya, çok yakın zamana değin Yunanistan'ı kurtarmaya çok istekli bir görünüm sergilemiyordu.



Almanya'da yaklaşan kilit önemdeki eyalet seçimine işaret eden muhabirler, Alman kamuoyu nezdinde Yunanistan'a yardımın hiç popüler olmadığını ve Merkel'in bu nedenle oy kaybetmek istemediğini vurguluyor.



Başbakan Merkel, kurtarma paketine katkıda bulunacağını söylemekle beraber, Yunanistan'ın euro'ya katılımına izin vermenin doğru alınmış bir karar olup olmadığını sorguladı.



1994 ve 2001 yılları arasında Yunanistan'ın Ekonomi Bakanı olarak görev yapmış olan Yannos Papantoniou, Almanya'yı kurtarma paketini geciktirmekle suçlayarak, 'Alman siyaseti içindeki güç odaklarının' ülkesini ortak para biriminden atmaya gayret ettiğini öne sürdü.





