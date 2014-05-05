Yunanistan ödül bekliyor



Yunanistan hükümeti, mali yardımların arttırılması için Euro Bölgesi'ndeki ortaklarıyla pazarlık masasına oturdu. Atina yönetimi, kredi faizlerinin düşürülmesini ve vadesinin de 30'dan 50 yıla çıkarılmasını istiyor. Euro Grubu'nun maliye bakanları 2012 yılının kasım ayında, tasarruf tedbirlerinin etkisini göstermesi ve bütçenin faiz dışı fazla vermesi şartıyla bu kriz ülkesine ek yardım yapılabileceğini duyurmuşlardı. Atina'nın 2013 yılında bu hedefi tutturduğu Avrupa Birliği tarafından teyit edildi. Faiz dışı fazla, borç ödemelerinden arındırılmış bütçe giderlerinin vergi ve diğer bütçe gelirlerinden az olması durumda ortaya çıkıyor. Yunanistan kredi borçlarına her yıl sekiz milyar euro faiz ödüyor.

Ekonomi uzmanları, Yunanistan'ın bütçe gelirlerini giderlerin üzerine çıkardığından kuşkulu. AB Komisyonu, Yunanistan'ın 2013 yılında 1,5 milyar euroluk fazla elde ettiğini duyurmuştu. Birçok ekonomist bunun Birlik Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ve Atina arasındaki uzlaşma ile kendini kandırmaktan başka bir şey olmadığını iddia ediyor. Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo'nun başkanı Hans-Werner Sinn, “bazı gider kalemlerini bütçe dışında bırakarak fazla elde etmiş görünmenin kolay olduğunu” söylüyor.

'Faiz dışı fazla yok'

Yunanistan'ın faiz dışı fazla elde etmemesine rağmen medyaya yalan haber yansıtıldığını belirten Profesör Sinn, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Para Fonu yardım kredilerinin bir bölümünü kamu açıklarından ayırdığı için faiz dışı açığın örtbas edildiğini ve Para Fonu istatistiklerinin Avrupa İstatistik Kurumu'nun bütçe açığı tanımlamasına uymadığını söyledi.

Gerçekten de Lüksemburg'daki Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) faiz dışı fazla hesabı yapmıyor. Bu hesap, Para Fonu ve Birlik Komisyonu'nun kaleminden çıkıyor. Farklı hesaplama yönteminde Atina hükümetinin batık bankalara yaptığı 20 milyar Euro'luk istisnai harcama dikkate alınmıyor.

Yunanistan düzeliyor mi?

AB Komisyonu, Yunanistan'ın durumunu iyi göstermek için büyük çaba harcıyor. Komisyon, borç krizinin en sert vurduğu Yunanistan'ın düzelme yolunda olduğunu, altı yıllık bir aradan sonra 2014'te Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yeniden artacağını iddia ediyor. Birlik Komisyonu'nun tahmin raporunda, Euro Bölgesi'ndeki genel toparlanmanın Yunanistan'ın ihracatını olumlu etkileyeceğine de yer veriliyor.

Bu yıl yüzde 0,6 oranında artması beklenen GSYH'nin 2015'te yatırım ve tüketim harcamalarının yardımıyla yüzde 2,9 oranında artacağına yer verilen raporda işsizlik oranının ise yüzde 27'den yüzde 24'e gerileyeceği ve kamu borçlanmasındaki sorunların aşılamadığı dile getiriliyor. Geçen yıl yüzde 12,7 olan ek borçlanmanın 2015'te bütçenin yüzde 1'ine düşeceğini tahmin eden Birlik Komisyonu'nun raporunda Yunanistan'ın borç stokunun GSYH'sinin yüzde 172'sini bulacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği antlaşmalarına göre birikmiş borçların GSYH'ye oranının yüzde 60'ı aşmaması gerekiyor.