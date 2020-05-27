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Dünya

Yunanistan, normalleşmenin ilk etabında turist kabul edeceği ülkeleri duyurdu

Tam hali daha sonra açıklanacak listede İsrail ve Almanya’nın da bulunduğu 20 ila 25 ülke bulunuyor

27 Mayıs 2020 15:53

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle duran turizmi hareketlendirmeyi amaçlayan Yunanistan, Haziran ortasından itibaren turist kabul edeceği ülkeleri duyurdu. Yunanistan, aralarında İsrail ve Almanya’nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edeceğini açıkladı.

15 Haziran'da başlıyor 

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan’ın Alman turistleri 15 Haziran’dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu. Mitsotakis, Selanik’e uluslararası uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı.

Daha önce uçuşların 1 Temmuz’da başlamasının planlandığı açıklanmıştı ancak bu tarih 15 güne öne çekildi. Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların, 15 Temmuz’dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor.

Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul edecek. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa Yunanistan’a kabuedilmeyecek.

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