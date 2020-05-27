Yunanistan, normalleşmenin ilk etabında turist kabul edeceği ülkeleri duyurdu

15 Haziran'da başlıyor

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan’ın Alman turistleri 15 Haziran’dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu. Mitsotakis, Selanik’e uluslararası uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı.

Daha önce uçuşların 1 Temmuz’da başlamasının planlandığı açıklanmıştı ancak bu tarih 15 güne öne çekildi. Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların, 15 Temmuz’dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor.

Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul edecek. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa Yunanistan’a kabuedilmeyecek.