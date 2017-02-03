"Yunanistan mültecileri zorla Türkiye'ye gönderdi"

Yunanistan ülkelerine yasa dışı yollarla ülkelerine giren mültecilerle ilgili yeni bir karar verdi. Göç İdaresi, Yunanistan'ın mültecileri kampta topladıktan sonra Türkiye'ye zorla gönderdiğini iddia etti.

AA'nın haberine göre, Yunanistan son dönemlerde ülkelerine yasa dışı yollardan giriş yapan mültecileri kamplarda topladıktan sonra zorla Meriç Nehri üzerinden botlara bindirip, özellikle gece yarısı Edirne’ye gönderiyor. Meriç İlçesi’nde sınırda nöbet tutan Türk askerleri dün gece Yunanistan tarafından aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kişilerin bindirildikleri botlarla kendilerine doğru geldiğini gördü. Askerler, Türkiye tarafına geçen Pakistan ve Suriyeli 40 mülteciyi kıyıya alarak su ve yiyecek verdikten sonra Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim etti.

"Hayatımın geri kalan kısmını

Türkiye’de yaşayarak geçireceğim"

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 4 yıl önce geldiği Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçtiğini söyleyen İbrahim Adnan Önal, Yunan polislerinin kendilerine 2 gün boyunca aç susuz sınırda bekletip botlara bindirerek Türkiye tarafına gönderdiğini söyledi. Yaşadıkların utanç verici olduğunu ve vatansız kalmanın çok zor olduğuna belirten Önal, "Benim babam 4 yıl önce Türk vatandaşlığını aldı. Almanya’da yaşayan arkadaşlarımın yanına gitmek için Edirne Karakasım Köyü üzerinden Yunanistan’a geçtim. İnsan devletin kıymetini bilmiyor çok zor. Suriye için söylüyorum vatansızlık zor. Türkiye’nin kıymetini bilin. Ben Suriye’de 2,5 yıl askerlik yaptım. Devlet kıymeti bilmedik. Hayatımın geri kalan kısmını Türkiye’de yaşayarak geçireceğim" dedi.

"Zorla botlara bindirdi"

Yunan polisinin kendilerini döverek zorla botlara bindirdiğini anlatan Önal, "Ben ve çok sayıda kişi, Edirne Karakasım Köyü’nden Meriç Nehri üzerinden botlarla organizatörler tarafından karşıya Yunanistan tarafına geçtik. Burada Yunan polisi bizi yakaladı. Yunan tarafında aç susuz 2 gün bekledikten sonra, botlarla bizi 8 kişilik guruplar halinde aynı Meriç Nehri üzerinden geri gönderdiler. Almanya’ya gitmek için kaçak olarak Yunanistan’a gitmiştim. Türkiye’de askerler bizi karşıladı ve yemek verdiler. Allah Türk askerinden ve Türk devletinden razı olsun" dedi.

"Uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor"

Göç İdaresi yetkilileri, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan ’geri kabul anlaşmasına’ uymadığı gibi sığınmacılara insan haklarına aykırı uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını öne sürüyor. Yetkililer, Yunanistan’ın anlaşma gereği Avrupa ülkelerine gitmek isterken yakaladığı sığınmacıları İpsala Sınır Kapısı’ndan protokolle iade etmesi gerekirken, ’geri itme’ yöntemiyle Meriç Nehri üzerinden zorla botlarla Türkiye tarafına gönderiyor. Yunanistan geri itme yöntemiyle son 4 ayda 3 binden fazla sığınmacıyı Türkiye’ye gönderdi" diyor.