Yunanistan mülteciler için B planı istiyor

Yunanistan, mülteci anlaşmasının Türkiye tarafından feshedilmesi ihtimaline karşı yeni

bir plan hazırlanabilmesi için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda

bulundu.

Yunanistan Göç Bakanı Yannis Muzalas, Alman Bild gazetesine yaptığı

açıklamada,

Türkiye'nin "mülteci anlaşması başarısızlığa uğrayabilir" şeklindeki uyarısının

kendilerini son derece endişelendirdiğini söyledi. Muzalas acilen B planına

ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Yunan Bakan, Türkiye'nin mültecilerin geçişine yeniden izin vermesi durumunda ne

gibi adımlar atılabileceğinin düşünülmesi gerektiğini belirtti ve AB üyesi ülkelerin

mültecilerin kabulünde daha fazla gönüllülük göstermelerini istedi. Muzalas “Mülteciler

belli başlı ülkeler değil, bütün AB üyeleri arasında paylaştırılmalıdır” dedi.

Türkiye mültecilerin geri kabulü karşılığında vaat edilen vize muafiyetinin en geç ekim

ayı sonunda yürürlüğe girmemesi durumunda anlaşmanın geçersiz kalacağı tehdidinde

bulunmuştu. Mart ayında varılan anlaşma uyarınca Türkiye, Yunan adalarına geçen ve

iltica hakkı bulunmadığına karar verilen mültecileri geri alıyor, başvurusu kabul

edilmeyen her Suriyeli karşılığında da Türkiye'den AB'ye yasal yollarla Suriyeli

gönderiliyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra deniz yoluyla Yunan adalarına kaçan mülteci

sayısında önemli azalma olmuştu.