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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan mülteciler için B planı istiyor

Türkiye'nin mülteci anlaşmasıyla ilgili açıklamaları Atina yönetimini endişelendirdi. Yunanistan AB'den B planı hazırlanmasını istiyor.

03 Ağustos 2016 14:09

Yunanistan, mülteci anlaşmasının Türkiye tarafından feshedilmesi ihtimaline karşı yeni
bir plan hazırlanabilmesi için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda
bulundu.

Yunanistan Göç Bakanı Yannis Muzalas, Alman Bild gazetesine yaptığı
açıklamada,
Türkiye'nin "mülteci anlaşması başarısızlığa uğrayabilir" şeklindeki uyarısının
kendilerini son derece endişelendirdiğini söyledi. Muzalas acilen B planına
ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Yunan Bakan, Türkiye'nin mültecilerin geçişine yeniden izin vermesi durumunda ne
gibi adımlar atılabileceğinin düşünülmesi gerektiğini belirtti ve AB üyesi ülkelerin
mültecilerin kabulünde daha fazla gönüllülük göstermelerini istedi. Muzalas “Mülteciler
belli başlı ülkeler değil, bütün AB üyeleri arasında paylaştırılmalıdır” dedi.

Türkiye mültecilerin geri kabulü karşılığında vaat edilen vize muafiyetinin en geç ekim
ayı sonunda yürürlüğe girmemesi durumunda anlaşmanın geçersiz kalacağı tehdidinde
bulunmuştu. Mart ayında varılan anlaşma uyarınca Türkiye, Yunan adalarına geçen ve
iltica hakkı bulunmadığına karar verilen mültecileri geri alıyor, başvurusu kabul
edilmeyen her Suriyeli karşılığında da Türkiye'den AB'ye yasal yollarla Suriyeli
gönderiliyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra deniz yoluyla Yunan adalarına kaçan mülteci
sayısında önemli azalma olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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