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Dünya

Yunanistan Milli Takımı'ndan 3 futbolcu kaza geçirdi

Vangelis Moras, Panajotis Tahcidis ve Jannis Fetfacidis tedavilerinin ardından taburcu edildi

31 Mart 2015 00:00

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri F Grubu'nda dün Macaristan ile karşılaşan Yunanistan Milli Takımı'ndaki 3 futbolcu Budapeşte'de trafik kazası geçirdi.

Yunanistan'ın Budapeşte Büyükelçiliği Basın Ateşesi Nikolaos Vlahakis, yaptığı açıklamada, oyuncular Vangelis Moras, Panajotis Tahcidis ve Jannis Fetfacidis'in, Ferihegy Havalimanı'na giderken kaza geçirdiklerini, Budapeşte'deki bir hastanede tedavileri yapılan futbolcuların bugün taburcu edildiğini söyledi.

Basın ateşesi ayrıca, kaza geçiren 3 futbolcunun da İtalya'da oynadıkları için takımdan ayrı olarak havalimanına gittiklerini belirtti.

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