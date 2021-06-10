Yunanistan Meriç Nehri sınırında çelik duvar inşaatına başladı

Yunanistan 'göçmen akımını engellemek için' Meriç nehri kıyısına 40 kilometrelik çelik çit inşaatına başladı.

Euronews'in haberine göre; Yunanistan kaçak geçişleri engellemek için uygulamayı planladığı bir dizi önlem için Meriç Nehri sınırını pilot bölge olarak belirledi. Sınır boyunca önlemleri artıracak olan Yunanistan kameralar, radarlar ve ses topu olarak da bilinen uzun menzilli akustik cihazlar yerleştirecek.

Yunanistan bu kapsamda Türkiye ile sınırına fiziksel ve yeni deneysel dijital bariyerler kuruyor. Covid-19 salgınının sakin aylarında test edilen sistem ile iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan Avrupa Birliği'ne (AB) yasa dışı yollardan göçmen girişinin engellenmesi hedefleniyor.