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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis Berlin'de

Yunanistan'ın borçlarını yeniden yapılandırmak için temaslarda bulunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis bugün Berlin'de Alman mevkidaşı Wolfgang Schäuble ile görüşüyor.

05 Şubat 2015 11:36


Schaeuble'nin sözcüsü, Yunanistan'a yardımın sadece yardım programı çerçevesinde devam edebileceğini söyledi. Sözcü, Atina'yı planını açıklık getirmeye çağırdı.

Göreve geldikten sonra Başbakan Aleksis Tsipras ile birlikte Avrupa turuna çıkan Varufakis daha önce Fransız ve İngiliz mevkidaşıyla görüşmüş, Avrupa Merkez Bankası'nı (AMB) ziyaret etmişti.

Varufakis, borç silme talebinden vaz geçtiklerini açıklamış, uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas etmeyi önermişti. Yunan bakan, yeni program kapsamında ekonomik büyümeye dayalı tahvillerin sunulabileceğini vurgulamıştı.

Varufakis, AMB Başkanı Mario Draghi ile görüşmesi sonrasında dün yaptığı açıklamada, "Sayın Draghi'ye hükümetimizin Yunanistan'da işlerin bugüne kadar geldiği gibi gitmeyeceği konusunda kararlı olduğunu ifade ettim" diye konuştu. Bakan, bunun Yunanistan'da ağır bir insani krize yol açmış olan AB programı için de geçerli olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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