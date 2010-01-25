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Ekonomi

Yunanistan: Mali sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz

Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papaconstantinou ülkesinin ortak para birimi euroyu bırakmayacağını söyledi.

25 Ocak 2010 02:00

T24- Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papaconstantinou ülkesinin ortak para birimi  euroyu bırakmayacağını ve mali sorunlarını çözebilmek için dışardan yardım beklemediğini söyledi.

    Papaconstantinou Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın euro bölgesinden ayrılmasının  kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Para birliğinden çıkılacağı yönündeki spekülasyonlar hayal ürünüdür" dedi.

   Maliye Bakanı "Bütçe sorunlarımızın üstesinden kendimiz geleceğiz. Hiç kimseden mali yardım istemedik ve aynı zamanda dışardan  hiçbir destek beklemiyoruz " diye konuştu.

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