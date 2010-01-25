Yunanistan: Mali sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz

T24-

Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papaconstantinou ülkesinin ortak para birimi euroyu bırakmayacağını ve mali sorunlarını çözebilmek için dışardan yardım beklemediğini söyledi.

Papaconstantinou Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın euro bölgesinden ayrılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Para birliğinden çıkılacağı yönündeki spekülasyonlar hayal ürünüdür" dedi.

Maliye Bakanı "Bütçe sorunlarımızın üstesinden kendimiz geleceğiz. Hiç kimseden mali yardım istemedik ve aynı zamanda dışardan hiçbir destek beklemiyoruz " diye konuştu.