Yunanistan mahkemesi, Turgut Kaya'nın için Türkiye'ye iade karar verdi

Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi olduğu iddia edilen Turgut Kaya için Türkiye'ye iade kararı verdiği bildirildi. Yunanistan’da tutuklu bulunan Kaya'nın Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki son kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis’in vereceği belirtildi.

Habertürk'ün Yunan medyasına dayandırdığı habere göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, (Arios Pagos), Türkiye’nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan’a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki Kaya’nın Türkiye’ye iadesi yönünde karar verdi.

Haberlerde, Yunanistan’dan siyasi iltica talebinde bulunduğu belirtilen ve Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi olduğu öne sürülen Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis’in vereceği de belirtildi.

Yunanistan’daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanı’nın, suçluların mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.