Yunanistan mağlubiyeti sonrası gelen tepkiler üzerine Cedi Osman, sosyal medya hesaplarını kapattı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızlarından Cedi Osman, Yunanistan yenilgisi sonrası kaçan olimpiyat şansı üzerine gelen tepkiler nedeniyle Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

Basketbolda Yunanistan yenilgisinin yanıkları sürüyor. Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finaldeki rakibimiz Yunanistan Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımımızı devirince sosyal medyada tepki oluştu. Başta Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA’den gelen yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sert eleştirilere yol açtı.

Tepkiler üzerine Cedi Osman da Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız oyuncu Yunanistan maçını sadece 4 sayı ile tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.