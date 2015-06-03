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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan krizinde sona yaklaşıldı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ı Brüksel'e davet etti. Görüşmede, Yunanistan'ın borç krizine karşı sunduğu reform önerileri ele alınacak.

03 Haziran 2015 14:38


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ı bugün Brüksel'e davet etti. Atina'dan yapılan açıklamada, görüşmede Yunanistan'ın içinde bulunduğu mali krizden nasıl kurtulabileceği konusunda kreditör ülkelere sunduğu reform önerilerinin ele alınacağı belirtildi. Yunanistan'ın bu ay içinde Uluslararası Para Fonu'na 1 milyar 600 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

Yunan basını bugün konuya geniş yer ayırdı. Bulvar Ethnos gazetesi, 'Burada herşey söz konusu' başlığını attı. Gazete yardımlar olmaksızın Yunanistan'ın birkaç gün içinde ödeme güçlüğü çekeceğine dikkat çekti. Hükümete yakın Efimerida ton Syntakton gazetesi ise Juncker'in, Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın hazırladığı reform önerilerini kreditör ülkelerin istekleriyle ortak bir paydada birleştirmeye çabalayacağını yazdı. Yunan medyası, Tsipras'ın bu bağlamda seçimler öncesinde verdiği sözlerden geri adım atacağını da ileri sürdü. Medyadaki haberlerde Tsipras'ın özelleştirmeye karşı tavrından taviz vereceği iddiası yer aldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi pazartesi akşamı Berlin'de Yunanistan konusunda uzlaşma sağlanması için biraraya gelmişti. Ancak liderlerin Yunanistan'a yapacakları teklif konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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