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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan krizi derinleşiyor

Lüksemburg’daki Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısında Yunanistan’ın borç krizi konusunda bir uzlaşı sağlanamadı. Euro Bölgesi liderleri pazartesi günü bir kriz zirvesine çağrıldı.

19 Haziran 2015 00:40


Maliye Bakanları'nın toplantısı Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkışını önleyecek bir reform anlaşması konusunda uzlaşı sağlanamadan sona erdi.

AB Komisyonu'nun Euro Bölgesi'nden sorumlu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis, “Euro Grubu'nda bir uzlaşı yok” açıklamasını yaptı. Dombrovskis, “Bu, müzakerelere ciddi bir şekilde katılması konusunda Yunanistan'a güçlü bir sinyaldi” ifadelerini kullandı.

Başka kaynaklar tarafından AFP ajansına yapılan açıklamada ise görüşmeler “trajik” olarak nitelendirildi.

AB Başkanı Donald Tusk, 19 Euro Bölgesi ülkesinin liderlerine pazartesi günü Brüksel'de acil bir zirve çağrısında bulundu. Tusk, “Yunanistan'ın durumunu en yüksek siyasi düzlemde tartışmanın zamanı geldi” dedi. Söz konusu zirve, AB liderlerinin gelecek hafta perşembe ve cuma günleri yapılması planlanan buluşmasından önce gerçekleşecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, emeklilik maaşları ve KDV oranları konusunda reform yapmayı kabul etmiyor.

Kreditörler, reform anlaşması olmadan 7.2 milyar euroluk yardım ödemesi yapmayı kabul etmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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