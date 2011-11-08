-Yunanistan, krediyi bu ay alabilecek BRÜKSEL (A.A) - 08.11.2011 - Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'da iki büyük partinin liderinden son kurtarma paketine bağlılık teminatı gelmesi halinde bu ülkeye 8 milyar avroluk 6'ncı kredi dilimini bu ay serbest bırakacaklarını söyledi. Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları toplantısının ardından konuşan Juncker, Yorgo Papandreu ve Antonis Samaras'ın ortak imzalayacakları bir mektupla kurtarma paketine ve kemer sıkma önlemlerine bağlı kalacakları taahhüdünde bulunmalarını istedi. AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Olli Rehn ise, Yunanistan'da kurulma aşamasındaki milli birlik hükümetinin AB/IMF programına bağlılığını yazılı olarak bildirmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu taahhüdü almak şartıyla yeni Yunan hükümetiyle birlikte çalışabileceklerini dile getirdi. Olli Rehn, ''Yeni hükümetin açık ve net şekilde taahhütte bulunması ve ikinci paket doğrultusunda çalışmak için açık irade beyanı şartının yerine getirilmesi halinde (8 milyar avroluk) 6'ıncı kredi diliminin Kasım ayı içinde ödenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum'' dedi