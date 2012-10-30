Yunanistan kredi anlaşmasına vardı

Yunanistan hükümeti ile uluslararası kredi sağlayıcılar, yaklaşık 31 milyar euroluk yeni kurtarma kredisinin şartı olan kemer sıkma programı üzerinde anlaşmaya vardı. Başbakan Antonis Samaras "Bu anlaşma onaylanır ve bütçe kabul edilirse Yunanistan Euro Bölgesi'nde kalmaya devam eder ve krizden çıkar" dedi.

Parlamentonun ilgili paketi bugün oylaması bekleniyordu ancak oylama bir hafta ertelendi. Parlamentodan onay alması halinde uygulanacak olan kemer sıkma programı kamu harcamalarında 13 milyar 500 bin dolar kesinti yapılmasını öngörüyor.

Bütçenin ayrıntıları gizi tutulurken Başbakan Samaras kamu hizmet ve kuruluşlarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak daha fazla yetki istiyor.

Öte yandan üç partili koalisyon hükümetinde tam bir uzlaşma bulunmuyor; parlamentodaki oylamanın ertelenmesi Samaras'a koalisyon partileri arasında yaygın bir anlaşma sağlama fırsatı verecek.

Samaras, gelecek ay itibarıyla 31 milyar 200 milyon dolarlık kurtarma kredisini alınmaya başlanamaması halinde nakit olarak sıfır kaynağa sahip olacakları uyarısında bulundu.

Başbakan bugün yaptığı açıklamada "parlamentoda uzlaşma sağlamak için mümkün olan bütün süreyi kullandığını" söyledi.

Samaras, devamla "Sorun, yürürlüğe koyulacak eylemin şu ya da bu olması değil, tam tersine, anlaşma sağlanmaması halinde bizim ne yapacağımız ve krize sürüklenecek olan bir ülke" dedi.

Demokratik Sol parti, koalisyon ortağı olarak, kemer sıkma önlemlerini reddetti.

Partiden yapılan açıklamada "Demokratik Sol iş piyasası ve işçi haklarının korunması için mücadele etti; bu haklarda hali hazırda bir geriye gidiş söz konusu" denildi.