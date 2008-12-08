Yunanistan Konsolosluğu işgal edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup gösterici, Yunanistan'daki olaylar sırasında 15 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesini protesto amacıyla Yunanistan Konsolosluğunu işgal etti.



Berlin'deki Yunanistan Büyükelçiliğinin sözcüsü, yaklaşık 15 kişinin Wittenbergplatz adlı meydanda bulunan konsolosluğun kabul salonunu işgal altında tuttuğunu bildirdi.



İşgalci bir kadın, bu eylemi 15 yaşındaki gencin ölümünden sorumlu tuttukları Yunan devletini protesto için yaptıklarını söyledi.



Polis ile konsolosluk binasındaki işgalciler arasında eylemin sona erdirilmesi için görüşmeler yapıldığı bildirildi.



