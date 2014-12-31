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Yunanistan, KKTC'nin ilanının ardından adaya asker göndermek istemiş

İngiliz arşivlerinden çıkan belgelere göre 1983 yılında Yunanistan adaya asker göndermek istemiş

31 Aralık 2014 20:09

Gizlilik kaydı kaldırılan İngiliz devlet arşivlerine göre, Yunanistan 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesinden sonra Türkiye ile diplomatik ilişkileri keserek Ada'ya ordu göndermeyi planladı. 17 Kasım 1983'te Londra'da dönemin Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spiros Kipriyanu ile görüşen ve Yunanistan'ın planlarını öğrenen dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, "Bu büyük bir karar olur" yanıtını verdi.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Yunanistan’ın KKTC’nin ilan edilmesine vermeyi planladığı tepki, İngiliz devlet arşivinin 1985-86 dönemi gizli belgeleri arasında yer aldı. İngiliz belgelerindeki Kıbrıs’la ilgili bölümleri yayımlayan Rum Simerini gazetesi, KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’ten iki gün sonra, 17 Kasım’da Londra’yı ziyaret eden dönemin Rum lideri Spiros Kipriyanu’nun, İngiliz Başbakan Margaret Thatcher ile yaptığı görüşme tutanağını yayımladı. 
 

Atina şoke oldu


Tutanağa göre, Yunanistan’ı ziyaret eden ve hemen ardından Londra’ya gelen Kipriyanu, Atina’daki temaslarını anlattı. Kipriyanu Thatcher’a, Yunanistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’yla görüştüğünü ve KKTC’nin ilanından şoke olduklarını söyledi. Türkiye tarafından aldatıldıklarını düşünen Rum ve Yunan liderler, nasıl tepki verileceğini ele aldı. Yunanistan hükümeti Spiros Kipriyanu’ya, “Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesmeyi ciddiyetle düşünüyoruz. Eğer Kıbrıs Rum tarafı isterse, Yunan hükümeti Kıbrıs’a ordu göndermeye hazır” dedi.

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