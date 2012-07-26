Yunanistan kara kuvvetleri komutanı istifa etti

Yunanistan'da henüz dokuz aydır görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Konstantinos Ziazas bugün sürpriz bir şekilde istifa etti.

Bu istifaya, Yunan Savunma Bakanlığı’nın, Ziazas’a hangi subayları terfi ettireceği hangilerini de emekliye sevk edeceği konusunda bir liste vermek istemesi yol açtı.

Dayatma karşısında istifa etti

Saat 08.00’de istifasını açıklayan Ziazas, Kara Kuvvetleri’ndeki kurmaylarını toplayarak bu kararı hakkında bilgi verdi.

Korgeneral Ziazas, saat 02.00’de hangi yüksek rütbeli subayları emekliye sevk edeceği hangilerini de terfi ettireceğine ilişkin bir listeyi almak için Savunma Bakanlığı’na çağrıldığını belirterek, böylesi müdahalelerle işine karışılmasına kabul edemeyeceğini söyledi.

Ziazas, “Kimse beni yönlendiremez. Ben askerim ve işimi iyi biliyorum” dedi.