Yunanistan, kıyılarını farklı ülke vatandaşlarının yatlarına açtı; Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'yı dâhil etmedi

Yunanistan Yatçılık otoritesi, AB ve üçüncü ülkeler dahil tüm ülke vatandaşlarına ait yatların Yunan adaları ve kıyılarını ziyaret edebileceklerini duyurarak, ”Makedonya, Arnavutluk ile Türkiye giriş yapmaya izin verilen ülkelerden değildir” vurgusu yaptı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Yunanistan Hükûmet Sözcüsü Stelios Petsas, ülkesinin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak Covid-19 normalleşme sürecini dün açıkladı. Bu açıklamanın ardından Yunanistan Yatçılık otoritesi özel gezinti yatlarına 16 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak kuralları duyurdu. AB ve üçüncü ülkeler dahil tüm ülke vatandaşlarına ait yatların Yunan adaları ve kıyılarını ziyaret edebilecekleri belirtilen duyuruda, “Makedonya ile Türkiye giriş yapmaya izin verilen ülkelerden değildir” denildi.

Yatçılara yapılan duyuruda “16 Ağustos’tan itibaren yalnızca Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları ve seçilen üçüncü ülke vatandaşlarına ait yatlara özel sağlık protokolleri çerçevesinde Yunanistan’a giriş yapmaya izin verilmektedir. Türkiye ve Arnavutluk bu ülkelerden değildir. Ziyaretçiler, varışlarından 24 saat önce Yolcu Bulma Formu’nu kişisel bilgileri ve tatil planlarını doldurmalıdır. Bu kural 15 Ağustos tarihine kadar geçerlidir. Yunanistan ve AB durumu yeniden değerlendirecek ve güncellemeyi paylaşacaklar” denildi.

Yunanistan'ı turist olarak ziyaret edebilecek ülkeler ve bu ülkelerin vatandaşlarına yönelik önlemlere göre, Yunanistan'ın kapıları AB ülke vatandaşlarına açık olacak. Gelen turistlere, ülkeye girişleri sırasında rastgele örnekleme ile Covid-19 testi yapılacak. Arnavutluk, Makedonya ve Türkiye sınırlarında girişe sadece istisnai nedenlerle izin verilecek.