Yunanistan 'kemer sıkacak'

T24-Yunanistan'da, kamu ve yerel yönetimde çalışanların maaşlara zam yapılmayacak; ödeneklerde ise kısıtlama yapılacak.





Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu,"Ülke ekonomisinin uçuruma sürüklenmesinin durdurulması gerektiğini" söyledi.





Yunan basın yayın organlarının, "Hükümetin, ateş gibi yakan ekonomik önlemlere gideceği" yorumunu yaptıkları haberlerinde, Papandreu'nun, siyasi parti liderlerini ülkenin ekonomik durumu hakkında bilgilendirdiğini ve "Alınacak mali önlemler çerçevesinde kamu ve yerel yönetim çalışanlarının maaşlarının dondurulacağını" söylediğini duyurdular.



Başbakanın "Ülke ekonomisinin uçuruma doğru ilerleyişinin durdurulması gerektiğini" söylediği belirtilen haberlerde, Papandreu'nun akaryakıt vergisinin artması ve emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi düzenlemelere de gideceği belirttildi.



Ülke ekonomisinin durumunu 'trajik' olarak nitelendiren Papandreu'nun vergilendirme konusundaki yeni yasa tasarısını önümüzdeki hafta içinde meclise sunacağı da kaydedildi.



Yapılacak değişikliklerin ana hedeflerinden birisinin vergi kaçakçılığına son verilmesi olduğu belirtilen haberlerde, büyük gayrimenkullerin, hisse senetlerinden elde edilen karların ve off shore şirketlerin de vergilendirilmesinin kararlaştırıldığına dikkat çekildi.



Papandreu'nun, çok kişinin aleyhine olan haksız kazancın, verilerin karşılaştırılması yöntemiyle son bulacağını vurguladığı da belirtilen haberlerde, Başbakan'ın yapılacak bu değişikliklerden 2011 yılında sonuç alınacağını söylediği de kaydedildi.



Kamuda işe alımların da durdurulacağını açıklayan Papandreu'nun, maaşlara zam yapılmayacağını, ödeneklerde ise yüzde 10 oranında kısıtlamaya gidileceğini belirttiği bildirildi.



Papandreu'nun ülkede kaybolan rekabet ortamının geri kazanılması gerektiğini söylediği de ifade edilen haberlerde, Başbakan'ın işçi ve işverenleri bu yönde çalışmaya çağırdığı vurgulandı.



Yunanistan ekonomisi hakkında da değerlendirmede bulunan Papandreu'nun, ülkenin, kar peşinde koşanların oynadığı oyunun merkezinde kaldığını söylediği belirtildi.



Haberlerde, söz konusu oyunun hedefinin Avro olduğunu kaydeden Papandreu'nun, Yunanistan'ın Avro bölgesinin zayıf halkası olarak nitelendirildiğini bunun ise borç alımındaki şartların daha da külfetli hale gelerek, ekonominin nefessiz bırakılması tehdidini beraberinde getirdiğini belirttiği kaydedildi.



Papandreu'nun, kendisi ve hükümetinin, güçsüz olanın, orta direk ailenin ve yeni nesilin yanında bulunmak için elden geleni yapacağını vurguladığına dikkat çekildi.



Öte yandan, Papandreu'nun Yunanistan'da son 3 haftadır 'Hükümetin izlediği ücret politikasını' protesto etmek amacıyla eylemlerde bulunan çiftçilere de,'ülkenin daha fazla bunu kaldıramayacağını'belirterek, protestolarına son vermeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.



Diğer yandan, Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), açıklanan ekonomik önlemler çerçevesinde maaşlarda yapılan düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu kaydederek, çalışanları 10 Şubat'da 24 saatlik greve gitmeye çağırdı.