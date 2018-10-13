Yunanistan Kavala'da 11 sığınmacı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Io Chokona / Atina, 13 Ekim (DHA) - Yunanistan\'ın Kavala bölgesinde sığınmacıları taşıyan bir araç, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında, sığınmacıları taşıyan aracın içinde bulunan 11 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Kamyonun şoförü ise son anda aracından çıkmayı başararak kurtuldu.

Trafik polislerinin yaptığı ilk açıklamaya göre; sığınmacıları taşıyan araç büyük hızla ilerlerken, şoförü direksiyonun hâkimiyetini kaybetti ve karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Aracın ve içindeki her şeyin yanması sonucunda yaşamlarını yitirenlerin kimlikleri tespit edilemediği için, adli tıp araştırmalarına geçilecek.