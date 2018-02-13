Yunanistan: Kardak'ta Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı

Yunan haber ajansı ANA MPA ile Yunan radyosu RTE'nin haberine göre, dün gece Kardak kayalıkları yakınlarında bir Yunan teknesi ile Türk teknesi çarpıştı.

Kaza sırasında Türk Silah Güvenlik teknesinin ön tarafının Yunan teknesinin arka tarafına çarptığı bildirildi. Kazada Yunan teknesinin zarar gördüğü ancak 27 kişilik mürettebattan yaralanan olmadığı belirtildi.

"Komşumuz yardımcı olmuyor"

Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos kazayı doğruladı. Real FM'e açıklamalarda bulunan Sözcü, son zamanlarda Türkiye çevresine "istikrarsızlığın hakim olduğunu" belirtti ve "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

17 Ocak'ta da Kardak kayalıkları yakınında bir Türk sahil güvenlik teknesi, Yunan donanmasına ait küçük bir savaş gemisiyle (gambot) çarpışmıştı.

Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Kriz, Ocak 1996'da Figen Akat adlı Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştı. Her iki ülke geminin kendi karasuları içerisinde olduğunu ileri sürmüş, Yunan donanmasının kayalıklardan birine asker çıkarması ve Yunan bayrağı dikmesiyle kriz büyümüştü. 31 Ocak 1996 günü Türk SAT komandoları diğer Kardak kayalığına çıkarak Türk bayrağı dikmişti. Kriz, ABD'nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla bayrakların indirilmesi ve askerlerin geri çekilmesiyle sona ermişti.