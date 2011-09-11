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Dünya

Yunanistan 'kamu'nun bir maaşını kesecek!

Yunanistan'da hükümet krizle mücadelede ek önlemler alınmasını kararlaştırdı...

11 Eylül 2011 03:00

T24 - Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, hükümetin, ülkedeki mali krizle mücadele çerçevesinde, son aylarda derinleşen ekonomik durgunluğun giderilmesi için ek önlemler alınmasını kararlaştırdığını açıkladı. 



Venizelos, Selanik'te, Başbakan Yorgo Papandreu başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin oy birliğiyle aldığı kararlar arasında, taşınmaz mal varlıklarına iki yıl süreyle ek vergi uygulanması, kaçak inşaatlarla ilgili cezaların bir an önce tahsil edilmesi ve seçimle işbaşına gelmiş, milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, bölge genel sekreterleri gibi kamu görevlilerinden bir aylık maaş kesilmesi gibi önlemlerin bulunduğunu bildirdi.

Hükümetin bu konuyu Troyka ile görüştüğünü ve yeni önlemlerle ilgili yasanın 31 Ekim'e kadar muhakkak onaylanması gerektiğini belirten Venizelos, "Ekonomik durgunluğun giderilmesi şart. Önümüzdeki iki ay ülkenin varlığı için kritik bir dönem. Atacağımız adımlarla bu süre içinde EFSF'yi onaylacak diğer AB ülkelerini ikna ederek, ahlaki açıdan da bir mesaj yollamalıyız" dedi.

Venizelos, kararlaştırılan yeni önlemler arasında, vergilerin tahsil edilmesi konusuna ağırlık verilmesi de bulunduğunu, böylelikle aynı zamanda, piyasaya ve bankalara da likit para düşeceğini ve bunun işsizlik sonuna olumlu etkisi olacağını kaydetti.

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