Yunanistan kamu çalışanları grevde



İflasın eşiğinden dönen Yunanistan'da ekonomik çalkantılar sürüyor. Ülkede kamu çalışanları, yeni işten çıkarmalara karşı bugün 24 saatlik grev yapıyor.

Yüzlerce gösterici, Atina’daki Maliye Bakanlığı binası önünde toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Selanik’te ise 3 bin kadar kişinin gösteri düzenlediği belirtildi.

Öğretmenler, doktorlar ve devlet dairelerinde çalışan memurların katılığı grev çerçevesinde okullar kapalı kalacak, hastanelerde de sadece acil durumlarda hastalara müdahale edilecek.

Yunanistan'da tasarruf nedeniyle 6 bin 500 memurun daha işten çıkarılması planlanıyor. Yunanistan‘ı iflastan döndüren 240 milyar euroluk uluslararası kredi desteğinin bir koşulu da kamu harcamalarının azaltılmasıydı.

Yunanistan'da şu anda işsizlik oranı yüzde 27 civarında.