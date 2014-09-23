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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan kamu çalışanları grevde

Yunanistan'da kamu çalışanları tasarruf kapsamında işten çıkarma planlarını protesto ediyor. Ülkede bir günlük grev ilan edildi.

23 Eylül 2014 19:28


İflasın eşiğinden dönen Yunanistan'da ekonomik çalkantılar sürüyor. Ülkede kamu çalışanları, yeni işten çıkarmalara karşı bugün 24 saatlik grev yapıyor.

Yüzlerce gösterici, Atina’daki Maliye Bakanlığı binası önünde toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Selanik’te ise 3 bin kadar kişinin gösteri düzenlediği belirtildi.

Öğretmenler, doktorlar ve devlet dairelerinde çalışan memurların katılığı grev çerçevesinde okullar kapalı kalacak, hastanelerde de sadece acil durumlarda hastalara müdahale edilecek.

Yunanistan'da tasarruf nedeniyle 6 bin 500 memurun daha işten çıkarılması planlanıyor. Yunanistan‘ı iflastan döndüren 240 milyar euroluk uluslararası kredi desteğinin bir koşulu da kamu harcamalarının azaltılmasıydı.

Yunanistan'da şu anda işsizlik oranı yüzde 27 civarında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanistanAtina Maliye BakanlığıDeutsche Welle Türkçe dpa/DW TY/HS/BS

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