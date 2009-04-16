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Ekonomi

Yunanistan: Kalkınma modelimiz sonuç vermiyor

16 Nisan 2009 19:12

Yunanistan Merkez Bankası'nın yıllık raporunda "Yunan kalkınma modelinin artık sonuç vermediği ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için cesur, yenilikçi değişiklikler yapılması gerektiğinin" kaydedildiği bildirildi.

Yunan basın yayın organları, Merkez Bankasının, Yunan ekonomisine ilişkin hazırlanan yıllık raporuna yer verdikleri haberlerinde, 2009 yılı içinde para darlığı yaşanabileceğini ve buna bağlı olarak işsizliğin artış gösterebileceğini duyurdular.

Raporun, bu olasılığa rağmen başka ülkelerin aksine Yunanistan'ın, ekonomik faaliyetlerini artırmak amacıyla acil bütçe politikası uygulama olanağına sahip bulunmadığı, çünkü borç maliyetinin daha da artma tehlikesinin bulunduğuna dikkatin çekildiği belirtilen haberlerde, Yunanistan'ın, 2012 yılına kadar bütçe açığını kapatmak ve kamu borcunu 10 yıl içinde gayrisafi milli hasılanın yüzde 60'ı düzeyine indirmek amacıyla katı bir bütçe politikası uygulaması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan Merkez Bankasının raporunda, vergi kaçakçılığının engellenmesi, kamu sektörünün küçültülmesi ve aşırı harcamaların kısıtlanmasının önerildiği belirtilen haberlerde, böylece ekonomik açıdan zayıf kesimlerin desteklenmesi ve devlet yatırımlarının artırılması için kaynak sağlanacağına işaret edildiği belirtildi.

Raporda, sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede erken emekliliğin sınırlanmasının gereğine de vurgu yapıldığı kaydedildi.

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