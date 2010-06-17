Yunanistan 'Kaita' ile güldü

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Mert Aydın'dan maç analizi

Yunanistan - Nijerya: 2 - 1

Dünya Kupası'nda günün ikinci maçında B Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Nijerya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Özellikle Kaita'nın kırmızı kart görmesinden sonra heyecan fırtınasına dönen maçta Yunanistan 1-0 yenik durma düşmesine rağmen maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.NTv Spor'un haberine göre maç orta saha mücadelesi şeklinde başladı. 16. dakikada kazanılan serbest vuruşta kimse beklemezken Nijeryalı Uche topu direk kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Bu dakikadan sonra Nijerya daha da etkili olmaya başladı taa ki 34. dakikaya kadar. 34. dakikada rakibine tekme atan Kaita kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra herşey değişti. Yunanistan'da rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte taktiğini değiştirdi ve Samaras'ın oyuna girmesiyle iyice hücum futboluna döndü.Yunanlılar aradığı golü 43. dakikada buldu. Salpingidis'in ceza sahasının dışından sert vuruşunda top defansa çarpıp ağlara gitti. Ve maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.İkinci yarı ilk yarıya göre daha heyecanlı başladı. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Maçın kırılma anlarından biri 51. dakikada yaşandı. Rakibini 3'e 1 yakalayan Nijerya'da Yakubu kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleciden seken top bomboş pozisyondaki Obasi'nin önüne geldi, golcü oyuncu bomboş kale yerine topu dışarı atınca, Afrika temsilcisinin bütün ümitleri azaldı.Maçın 71. dakikasında ise Yunanistan galibiyet golünü buldu. Tziolis'in uzaktan sert vuruşunda kaleciden seken topu Torosidis ağlara yolladı ve takımına adeta hayat verdi. Maç bu sonuçla tamamlanınca Yunanistan gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.Maçta Nijerya için iki kırılma noktası vardı, birincisi Kaita'nın gördüğü kırmızı kart ve 51. dakikada Obasi'nin kaçırdığı gol. Yunanistan ise rakibinin 10 kişi kalmasını çok iyi değerlendirmesini bildi.Kırmızı karta kadar olan bölümde Nijerya çok da iyi oynamıyordu, ancak sağlam savunma anlayışında Yunanistan kayboluyordu.Ama kırmızı karttan sonra Rehhagel hemen reaksiyon verdi, çok kurt bir teknik direktör gerçekten. Hücuma Samaras'ı yerleştirdi. Bundan sonra da oyun bir anda değişti.Sonuçta iki ilginç gol, bir kırmızı kart.. Aslında iki takımın da iyi oynadığını söyleyemeyiz. Kırmızı kart ve sonrasında Rehhagel'in hamlesi maçın skorunu belirledi diyebiliriz.Free StateOscar Ruiz Acosta (Kolombiya), Abraham Gonzalez (Kolombiya), Humberto Clavijo (Kolombiya)Alexandros Tzorvas - Loukas Vyntra, Sotiris Kyrgiakos, Vassilis Torosidis, Alexandros Tziolis, Avraam Papadopoulos, Socratis Papastathopoulos (Dk. 37 Georgios Samaras), Giorgos Karagounis, Kostas Katsouranis, Dimitris Salpingidis, Fanis GekasVincent Enyeama, Chidi Odiah, Danny Shittu, Joseph Yobo, Taye Taiwo (Dk. 56 Uwa Echiejile) (Dk. 79 Rabiu Afolabi), Kalu Uche, Dickson Etuhu, Haruna Lukman, Sani Kaita, Yakubu Aiyegbeni, Peter Odemwingie (Dk. 46 Chinedu Obasi)Dk. 16 Kalu Uche (Nijerya), Dk. 44 Salpingidis, Dk. 71 Torosidis (Yunanistan)Dk. 15 Papastathopoulos, Dk. 60 Tziolis, Dk. 88 Samaras (Yunanistan) Dk. 89 Obasi (Nijerya)Dk. 33 Kaita (Nijerya)