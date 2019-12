Yunanistan kadınlara emanet

Yorgo Papandreu, bugün kabinesini açıkladı

İlk tebrik Obama’dan

Yunanistan’da önceki günkü erken seçimde ezici zafer kazanan sosyalist PASOK lideri Yorgo Papandreu’nun bakanların yaklaşık yarısını kadınlar oluşturacak. Tek başına iktidar olan ve dün Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Papandreu’nun kabinesinde dokuz kadın bakan ve bakan yardımcısının yer vermesi bekleniyor. Seçime adaylarının üçte birini kadınların oluşturduğu bir listeyle giren Papandreu, yeni kabinede dışişleri ya da ekonomi bakanlığını bizzat üstlenmeye hazırlanıyor. Zafer konuşmasında “Halktan tolerans değil, programımıza katılım bekliyorum” diyerek yolsuzluk, eş dost kayırma, kanunsuzlukla mücadele ilan eden Papandreu, ilk iş istihdam yaratacak, gelir dağılımını eşitleyecek, kamu yatırımlarını artıracak 100 günde 3 milyar avroluk ekonomiyi canlandırma paketini uygulayacak.10 milyon seçmenin 3 milyona yakınının (yüzde 44 oranında) oyunu toplayan PASOK, 300 üyeli parlamentoda 160 vekilliğe ulaşıp iktidardaki rakibi merkez sağcı Yeni Demokrasi’ye (ND) yüzde 10’un üzerinde fark attı. Son 35 yılın en büyük farkını kimse beklemiyordu. En iyimser tahminler bile PASOK’un tek başına iktidara geleceğini, ND ile farkın ise yüzde 6-7 olacağı yönündeydi. Ama yüzde 33.5 oranında oyla vekillik sayısı 151’den 91’e düşen Başbakan Kostas Karamanlis liderliğindeki ND hezimete uğradı. Papandreu’yu tebrik eden Karamanlis liderlikten istifa etti.Kararsız seçmenin tek partili iktidar çıkması arzusu ve ND’nin küskün seçmenin bir kısmının aşırı sağcı-milliyetçi LAOS partisine oy vermesi farkın açılmasına yol açtı. İki yıl önceki seçimi yüzde 4 farkla yitirdiği düşünülürse, PASOK, 24 ayda yüzde 14’lük çıkış yaptı. Halk ND’den öyle şikâyetçiydi ki, Karamanlis’in beş yıllık maliye bakanı Yorgo Alagoskufis vekil bile seçilemedi. Komünist Parti yüzde 0.6 kayba uğrayıp yüzde 7.5 oranında oyla 21 vekil çıkararak üçüncü parti konumunu korudu. LAOS yüzde 5.6 oranında oyla vekil sayısını 10’dan 15’e çıkarıp adını galipler arasına yazdırdı. Karamanlis’in görevden aldığı İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) eski başkanı ve eski Ankara büyükelçisi Yiannis Korantis, LAOS kontenjan listesinden seçildi. Sol Koalisyon (SYRİZA) da yüzde 4.59 oyla 13 vekil çıkardı.ABD doğumlu 57 yaşındaki Papandreu’ya ilk tebrik ABD Başkanı Barack Obama’dan geldi. Sandıklar kapandıktan üç saat sonra Papandreu’yu arayan Obama, kendisini tebrik etmek isteyen ilk lider olmak için acele ettiğini söyledi. Büyük beklenti içindeki Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas da tebrikte gecikmezken, yeni liderin ilk dış gezisi Güney Kıbrıs’a olacak. Papandreu hanedanlığının üçüncü başbakanının zaferi Türkiye ile anlaşmazlıkların çözümü açısından olumlu görülüyor. 1999’da dışişleri bakanı olduğunda İsmail Cem ile yakınlaşma sürecini başlatan Papandreu, Ege anlaşmazlıkları için çözüme yakın noktaya gelmişti. 2004’te Karamanlis iktidarıyla iki ülkenin görüşmeleri sıfırdan başlamıştı.