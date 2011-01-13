-YUNANİSTAN KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİNE İNANIYOR ATİNA (A.A) - 13.01.2011 - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, kaçak göç ile mücadelede AB'nin katılımı ve Türkiye'nin işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Sözcü, yaptığı basın toplantısında, kaçak göç ile mücadele, Başbakan Yorgo Papandreu'nun Erzurum ziyareti, Türk uçaklarının Ege'deki faaliyetleri, Türkiye-AB ilişkileri ve Yunanistan-İsrail işbirliği konularına değindi. ''Başbakanlar düzeyinde olan temaslarımızda, Türk tarafının kaçak göç konusunun ne kadar önemli ve ciddi bir konu olduğunu anladığını sanıyorum'' diyen Delavekuras, coğrafi konumu dolayisiyle AB'nin dış sınırını teşkil eden Yunanistan'ın kaçak göçün boyutu nedeniyle orantısız baskı altında kaldığını ifade etti. Delavekuras, AB'nin, Yunanistan'ın kaçak göçü kontrol altına alma yolundaki çalışmalarına katılımı ve Türkiye'nin işbirliğinin gerekliliğine dikkat çektiği açıklamasında, ''İnanıyorum ki yalnızca işbirliği ile bir sonuca ulaşılıp, göçmenleri kullanan insan tacirlerine, bu geçişin kapalı olduğuna dair açık bir mesaj gönderilebilir'' dedi. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Erzurum ziyareti arifesinde Türk uçaklarının Ege'deki faaliyetleri konusuna da değinen Sözcü, Yunanlı Başbakan'ın ziyareti öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças'ın Dışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu tür faaliyetlerin Yunanistan tarafından kabul görmez olduklarını ifade ettiğini belirtti. Sözcü, Yunanistan'ın egemenliği üzerinde ''çizik'' kabul etmediğini vurguladı ve ihlal benzeri faaliyetlerde gerek Dışişleri gerekse Savunma Bakanlığının derhal gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Erzurum'daki görüşmelerde Türkiye'nin AB perspektifi konusuna da ağırlık verildiğini belirten Delavekuras, ortak görüşün AB-Türkiye ilişkilerindeki gidişatta dinamizmin kaybolduğu yönünde olduğunu söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Druças'ın, Türkiye'deki genel seçimler sonrasında bir zirve toplantısı yapılması yolundaki görüşünü de hatırlatan Delavekuras, bu görüşme ile AB üyesi ülkeler ile Türkiye'nin tüm kriterlerin yerine getirilmesi halinde tam üyelik konusundaki yükümlülüklerini açık bir şekilde yineleme ortamı bulacaklarını ifade etti. Öte yandan, İsrail ile Yunanistan arasındaki enerji temalı işbirliğine de atıfta bulunan Sözcü, İsrail'in muhtemelen büyük doğalgaz yataklarına sahip olduğunu ve bunu çıkarı doğrultusunda AB'ye taşınmasında, coğrafi konumu itibariyle Yunanistan'ın rol oynayabileceğini söyledi.