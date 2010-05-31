Yunanistan, İsveç ve İran'dan tepkiler geliyor

T24 - Yunanistan ve İsveç İsrail Büyükelçilerini Bakanlık'a çağırırken, İran da gemilere saldırıyı "vahşice ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.



Yunan hükümeti, İsrail güçlerinin, ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filodan bir Yunan gemisine de müdahale etmesine tepki gösterdi. Filistin'e insani yardım götüren gemiler arasında Özgür Akdeniz ve Sfendoni adlı 2 Yunan gemisi yer alıyordu.



Yunan Dışişleri Bakanlığı, İsrail kuvvetlerinin insani yardım filosundan MAVİ MARMARA ve Yunan SFENDONİ gemisine düzenlediği saldırı nedeniyle sabah saatlerinde bir kriz masası oluşturdu. Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Druças, Yunanistan Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla İsrail yetkililerinden gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin de açıklama istedi.



Yunan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri de Atina'daki İsrail Büyükelçisi ile irtibata geçti. Yunan Dışişleri Bakanlığı, Atina'daki İsrail Büyükelçisinden acilen yaşananlara ve özellikle Yunan yolcuların son durumuna ilişkin bilgi istedi. Bakanlık, bütün yolcuların güvenli şekilde korunmasını isterken, dayanışma ve yardım taşıyan gemilerin serbest bırakılarak makul şartların sağlanmasını talep etti.



Son olarak Dışişleri Bakan Vekili Druças, İsrail'in Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdığı bildirildi. Bu arada yolcular arasında ağır yaralanan Yunanların olduğu kaydediliyor.





İsveç de İsrail elçisini çağırdı; AB'nin tepki göstermesini istedi



İsveç, İsrail askerlerinin Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği saldırının ardından İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Avrupa Birliği'nin de olaya tepki göstermesini istedi.



İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de olayda tam olarak neler yaşandığını hızlı bir şekilde ortaya koyulması gerektiğini söyledi. İsveç radyosuna konuşan Bildt, olaylardan dolayı endişeli olduğunu açıklarken, ''Tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz'' dedi.



Açıklama için İsrail Büyükelçisi'ni dışişleri bakanlığına çağırdıklarını kaydeden Bildt, ayrıca Avrupa Birliği'nin net bir mesaj vermesi için AB Dış Politika şefi Catherien Ashton ile sürekli irtibat halinde olduklarını kaydetti.



İsveç Dışişleri Bakanı, netlik kazanması gereken konunun olayın uluslar arası sularda mı yoksa İsrail sularında mı gerçekleştiğinin olduğunu söyledi. Bildt, ''Bu çok ciddi bir durum, ciddi sonuçları olacaktır. Bu yüzden gerçeklerin netleştirilmesi çok önemli'' dedi.





İran: Gemilere saldırı, insanlık dışı



İran, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısını "vahşice ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.



Devlet televizyonu, "'Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım' kapsam ında Gazze'ye yardım götüren gemilere siyonist İsrail güçlerince düzenlenen saldırı da en az 20 kişinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı" haberlerinin alındığını duyurdu.



"Siyonist İsrail saldırısı vahşice ve insanlık dışı" ifadesi kullanılan haberde, ölü ve yaralı sayısının daha fazla olabileceği belirtildi.



İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu da açıklamasında İsrail saldırısını sert dille kınadı.



Açıklamada, "Dünya barışı ve emniyeti için en büyük tehdit siyonist İsrail rejimidir" denildi.



İsrail kuşatması altındaki Filistinlilere gıda, tıbbi malzeme ve diğer insani yardım malzemeleri götüren gemilere saldırının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Siyonist rejim İsrail savaş suçu işliyor" denildi.





