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Dünya

YUNANİSTAN İSRAİL'DEN 100 MİLYON AVROLUK SİLAH ALIYOR ATİNA (A.A)

09 Şubat 2011 18:28

-YUNANİSTAN İSRAİL'DEN 100 MİLYON AVROLUK SİLAH ALIYOR ATİNA (A.A) - 09.02.2011 - Yunanistan'ın, İsrail'den 100 milyon avro değerinde silah sistemi alacağı belirtildi. Elefteros Tipos gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silah alım kararının, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen yaz imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke arasında gelişen savunma işbirliğinin sonucu olduğu kaydedildi. Haberde, satın alınacak materyalin, F-16 ve F-4 savaş uçakları için SPICE 1000 ve SPICE 2000 tipi silah sistemleri olduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı kaynaklarının, söz konusu silah sisteminin ilk defa 2009 yılında Hava Kuvvetleri tarafından talep edildiğini belirttiklerini yazan gazete, Yunanistan'ın savunma harcamalarının eskiden olduğu gibi yüksek olamayacağı bir dönemde, ''ucuz ve akıllı çözümler'' bulunmaya çalışıldığını aktardı. Haberde, Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma işbirliğinin gerek silahlanma gerekse ortak askeri tatbikatları kapsayan diğer aşamalarının, Savunma Bakanı Evangelos Venizelos'un mart ayında yapacağı İsrail ziyareti sırasında karara bağlanmasının beklendiği belirtildi.

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