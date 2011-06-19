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Dünya

Yunanistan-İsrail yakınlaşmasında çatlak!

Yunan Elefterotipia gazetesi, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Atina'dan, Gazze için hazırlanan yeni yardım filosunu engellemesini istediği" iddiasına yer verdi.

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Yunan Elefterotipia gazetesi, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Atina'dan, Gazze için hazırlanan yeni yardım filosunu engellemesini istediği" iddiasına yer verdi.

Yunan Elefterotipia gazetesinin, "İsrail'in, Atina'dan Gazze'ye gidecek yardım gemilerini engellemesini istediği, bunun da ilişkilerde sıkıntı yarattığı" belirtilen haberinde, "Yunanistan-İsrail arasındaki görkemli yakınlaşmanın yolu güllerle donatılmış değil" denildi. 

Haberde, İsrail'in Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminden, ölçülü bir şekilde dikkati çekmeden, yardım konvoyundan uzaklaşmasını istediği, ay sonunda Gazze'ye hareket etmeye hazırlanan yeni yardım filosunun ilişkilerde diken oluşturduğu ifadesi yer aldı. 

Elefterotipia'nın haberinde şöyle denildi: "Filistinlilerin sonbaharda tek yanlı olarak Filistin devletinin kuruluşunu ilan etmede ısrar etmeleri ve bunun tanınması için BM'ye başvurmaları durumunda, Yunanistan'ın, İsrail ile Filistinliler arasındaki arabuluculuk rolü de sınava tabi olarak zora girecek. Türkiye ise böyle bir olasılık karşısında olumlu tavır alacağını taahhüt etti bile." 

Gazete haberinde ayrıca, Yunanistan ile İsrail arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Temmuz ayında Kudüs'te toplanmasının planlandığı ve iki ülke arasında enerji, turizm, çevrecilik ve savunma gibi alanlarda anlaşma imzalanması için uygun zemin bulunduğu kaydedildi



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