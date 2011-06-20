-YUNANİSTAN İSRAİL İLE ORTAK TATBİKAT YAPIYOR ATİNA (A.A) - 20.06.2011 - Yunanistan'ın İsrail ile ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi. Atina'da yayımlanan Ta Nea Gazetesi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Yunanistan-İsrail askeri işbirliği programı kapsamında, bugünden itibaren başlayacak olan ortak eğitim tatbikatının 30 Haziran'a kadar süreceğini yazdı. Gazete, Atina'nın kuzeyinde, ana karada yer alan ''Thesalya'' bölgesinde gerçekleştirilecek tatbikata iki ülkenin hava birimlerinin katılacağını kaydetti.