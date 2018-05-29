Yunanistan-İran maçı, Türkiye'nin iki Yunan askeri tutuklaması nedeniyle iptal edildi

2 Haziran'da İstanbul'da yapılması planlanan Yunanistan-İran dostluk maçının Türkiye’nin iki Yunan askeri tutuklaması nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı.

Sport24.gr sitesinin aktardığı bilgilere göre Yunan Futbol Federasyonu ile İran Federasyonu arasında şubat ayında yapılan görüşmelerde iki ülke takımları arasında 2 Haziran tarihinde İstanbul’da özel bir müsabaka yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Yunan Futbol Federasyonu son dönemde gittikçe kötüleşen Türk-Yunan ilişkileri ve Mart ayından bu yana iki Yunan askerinin Edirne’de tutuklu bulunmaları nedeniyle özel maçın İstanbul’da yapılmamasını istedi. Yunan Federasyonu özel karşılaşmanın İstanbul yerine Yunanistan’ın İskeçe (Xanthi) kentinde yapılmasını önerdi. İran Futbol Federasyonu ise futbolcuların İskeçe’ye kadar otobüsle gelmelerinin çok yorucu olacağı gerekçesiyle teklife olumsuz cevap verdi.

Yunan Futbol Federasyonu İran’a bu sefer Atina’yı teklif etti. Özel müsabakanın Atina’da oynanması teklifini kabul eden İran Federasyonu ancak İran devlet televizyonunda canlı yayınlanacağı gerekçesiyle maç esnasında statta alkol ve şans oyunu reklamlarının bulunmamasını şart koştu. Yunan Futbol Federasyonu’nun şans oyunları şirketleri ile ticari anlaşması olduğu için İranlılarla İstanbul yerine Atina’da yapılması görüşmeleri sonuçsuz kaldı.