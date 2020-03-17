Yunanistan'ın Midilli adasındaki sığınmacı kampında yangın çıktı; bir çocuk hayatını kaybetti

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Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında çıkan yangında bir çocuk sığınmacı hayatını kaybetti.

Yunanistan İtfaiyesi'nin aktardığına göre yangın, içinde sığınmacıların yaşadığı bir konteynerde çıktı ve güçlü rüzgarlar sonucunda kampın bir bölümüne yayıldı. İtfaiye yangını kontrol altına almayı başardı.

Hayatını kaybeden sığınmacı çocuğun ölüm nedeni ve ismi henüz açıklanmadı.

Moria kampında kalan bir Afgan mülteci olan Aziz, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "Yangın anında kampta değildim ancak ailem yangının çıktığı yerin yakınındaki bir konteynerde yaşıyor. Büyük bir yangın çıktığını öğrendiğimde kampa dönmeye çalıştım ancak birçok insan çıkmaya çalışıyordu" dedi. Aziz, "Şoke olmuş bir halde ailemi arıyordum. Gittiğimde büyük alevler gördüm. Birçok insan şoke olmuştu, birçok insan ağlıyordu. Sırtlarında çantalarıyla kamptan ayrılmaya çalışıyorlardı" diye konuştu.

Aziz, konuştuğu muhabire, "Lütfen bugün burada bir çocuğun öldüğünden bahsedin" dedi.

Moria sığınmacı kampında kapasitesinin çok üzerinde insan kalıyor. Kamp, yaklaşık üç bin kişiye ev sahipliği yapmaya uygunken, şu anda kampta 19 bin 343 kişi yaşıyor.