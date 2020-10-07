Yunanistan'ın gözü Atina'daki üç hakimde; aşırı sağcı Altın Şafak partisi suç örgütü sayılacak mı?

T24 Dış Haberler

Yunanistan'da beş buçuk yıldır süren Altın Şafak partisi davası bugün sonuçlanıyor.

Üç hakimden oluşan bir panel aşırı sağcı partinin üyelerine yönlendirilen suçlamalar hakkında kararını bugün açıklayacak.

Neo-Nazi görüşleri savunan Altın Şafak'ın aralarında tüm liderleri de bulunan 68 üyesine 4 farklı suçlama yöneltiliyor.

Suçlamalar kapsamında mahkeme Altın Şafak'ın bir suç örgütü olup olmadığına karar verecek. Eğer partinin bir suç örgütü olduğu yönünde karar verilirse hareketin liderleri de suç örgütü üyesi sayılacak.

Suçlamalar arasında Yunanistan'da 2012'den bu yana meydana gelen birçok ırkçı saldırı da bulunuyor. Tüm suçlamalardan suçlu bulunmaları durumunda 68 sanık 5 ila 20 yıl arası hapis cezası alabilir.

Başsavcı, partinin üyelerinin bu olaylarda bir parmağı olup olmadığına dair kanıt olmadığını belirterek sanıkların saldırı suçlarından aklanmasını istedi.

Karar duruşmasından önce birçok protestocu başkent Atina'daki mahkeme binasının etrafında toplandı. Protestocular, "Nazileri cezalandırın" yazılı pankartlar açtı.

Parti, davayı "siyasi bir cadı avı" olarak nitelendirdi.

Soruşturma, bir parti destekçisinin 2013'te faşizm karşıtı bir rapçiyi öldürmesiyle başlamıştı.

2012 seçimlerinde Altın Şafak oyların yüzde 7'sini alarak mecliste üçüncü parti olmuştu.