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Dünya

Yunanistan’ın F-35 talebine ABD’den yanıt

30 Kasım 2020 21:45

Yunanistan’ın F-35 tipi savaş uçağı almaya yönelik resmi talebine ABD’den yanıt geldi. ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan’ın talebine olumlu bakıldığını ve desteklendiğini söyledi.

ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan'ın savunma yeteneklerini artıracak, ABD silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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