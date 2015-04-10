Yunanistan IMF'ye olan borcunun ilk taksidini ödedi

Yunan hükümeti, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan 450 milyon Euroluk kredi borcu taksitini ödedi. Ödeme, Atina’nın AB Komisyonu, Avrupa merkez bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileriyle yeni yardım koşulları konusunda çetin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk geldi.

Toplamda 240 milyar Euro'yu bulması öngörülen kurtarma programından 7 milyar 200 milyon Euroluk ödeme bekleyen Yunanistan'ın ödemeyi alabilmesi için, alacaklıların Atina'nın reform planına yeşil ışık yakmasını gerekiyor.

Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, hafta başında Washington'da Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde ile yaptığı görüşme sonrası ülkesinin kreditörlerle uzlaşılan koşullara uyacağını ve borç taksitini 9 Nisan'da ödeyecekleri sözünü vermişti.

Çipras, 'Borçları ödemektense maaş ve emekli aylıklarını ödemeyi tercih ederim' demişti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, 15 Mart'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel'e gönderdiği mektupta, Yunanistan'a ilişkin uzun yıllara dayanan finansal bir çözüm bulunmaması halinde ülkenin ekonomik yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği uyarısında bulunmuştu. Çipras'ın Merkel'e gönderdiği mektupta, "Uluslararası Para Fonu'na (IMF) borç geri ödemesi yapmak yerine maaş ve emekli aylıklarını ödemeyi tercih ederim" dediği iddia edilmişti.