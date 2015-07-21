Yunanistan IMF'ye borcunu ödedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan'ın yaklaşık 2 milyar euro değerindeki gecikmiş borçlarını ödediğini açıkladı. Yunanistan'ın söz konusu ödemeleri, Euro Grubu'nun 16 Temmuz Perşembe günü onayladığı 7 milyar avroluk "köprü kredi" ile gerçekleştirdiği belirtildi. Yunanistan'da sermaye kontrolleri kapsamında 29 Haziran'da beri kapalı tutulan bankalar, hükumet ve kreditörlerin üçüncü kurtarma paketi için gerekli reformlar konusunda sağladıkları anlaşmanın ilgili parlamentolarda onaylanmasını takiben, işlemlerine bugün yeniden başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, IMF Basın Sözcüsü Gerry Rice, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın vadesi 30 Haziran ve 13 Temmuz'da dolan 2 milyar euro civarındaki borçlarını bugün ödediğini bildirdi.



"Yunanistan'ın toplamda yaklaşık 2 milyar euro değerindeki gecikmiş borçlarını bugün ödediğini onaylayabilirim. Böylece, Yunanistan'ın IMF'ye gecikmiş borcu kalmadı" ifadelerine yer verilen açıklamada, IMF'nin ülkenin finansal istikrar ve büyümeye geri dönmesi için yardıma hazır olduğu vurgulandı.



Yunanistan, içinde bulunduğu mali krizden ötürü IMF'ye borçlarını ödeyemeyen ilk gelişmiş ülke olarak tarihe geçmişti.



Ayrıca, uluslararası basında yer alan haberlere göre, Yunanistan Maliye Bakanlığıyetkilileri, ülkenin Avrupa merkez bankası'na (ECB) olan yaklaşık 4,2 milyar avroluk borcunu da bugün itibariyle ödemeye başladığını duyurdu.



Yunanistan'ın söz konusu ödemeleri, Euro Grubu'nun 16 Temmuz Perşembe günü onayladığı 7 milyar avroluk "köprü kredi" ile gerçekleştirdiği belirtildi.



'Yunan bankaları açıldı'

Bu arada, Yunanistan'da sermaye kontrolleri kapsamında 29 Haziran'da beri kapalı tutulan bankalar, hükumet ve kreditörlerin üçüncü kurtarma paketi için gerekli reformlar konusunda sağladıkları anlaşmanın ilgili parlamentolarda onaylanmasını takiben, işlemlerine bugün yeniden başladı.



Bankaların 3 haftadır süren tatilini sonlandıran kanun hükmündeki kararnameye göre, ATM'lerden ve banka gişelerinden yapılan çekimlerde günlük 60 euroluk limit devam edecek, ancak Yunan vatandaşlar günlük para çekme limitlerini erteleyebilecek. Buna göre, mevduat hesabından bir hafta boyunca para çekmeyenler, hafta sonunda bir seferde 420 euroo temin edebilecek.



Yunanistan, üçüncü kurtarma paketine göre, AB'den 3 yıl içinde 86 milyar euroluk bir finansman alacak. Bu miktarın 53,5 milyar dolarlık kredi kısmı 3 sene içinde taksitlerle ülkeye verilecek. 35 milyar dolarlık hibe kısmı ise kalkınma için kullanılacak.