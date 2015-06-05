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Dünya

Yunanistan IMF'ye borcunu ay sonuna erteledi

Hazirandaki 4 ayrı taksiti, tek bir ödemede birleştirilmesi planlandı

05 Haziran 2015 13:24

IMF, Yunan hükümetinin Haziran ödemelerinin tümünü ay sonunda topluca yapmayı planladığını açıkladı. Yunanistan IMF'ye olan borcunu bugün ödemeyecek. 

IMF Sözcüsü Gerry Rice yaptığı yazılı açıklamayla, "Yunan yetkilier, hazirandaki 4 ayrı taksiti, tek bir ödemede birleştirmeyi planladıklarını Fon'a bugün bildirdi. Tek ödeme için son tarih 30 Haziran" ifadelerine yer verildi. IMF Yönetim Kurulu'nun 1970 yılında aldığı karara göre, aynı ay içinde birden fazla ödemesi olan ülkeler, bunları tek bir ödeme altında toplayabiliyor. Söz konusu karar, kısa zamanda birden çok ödeme yapmanın zorluklarını gidermek için alınmıştı. Ancak, Atina yönetimi, yarın ödenmesi gereken 300 milyon Euro'luk ilk taksiti, yeterli kaynak bulunamadığı gerekçesiyle ödeyemeyeceğini açıklamıştı.

Hürriyet'in haberine göre, Yunanistan'ın Haziran'da 1,5 milyar Euro'su IMF'ye, 5,2 milyar Euro'su Avrupa Birliği'ne olmak üzere toplam 6,7 milyar Euro'luk borç ödemesi gerekiyor. Buna karşın, ülkenin kreditörleriyle 4 aydır süren müzakerelerde halen anlaşma sağlayamamış olması, borçların ödenmesini zorlaştırıyor. Uzmanlar, Yunanistan hükümetinin müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması halinde bir kez daha temerrüde düşeceği öngörüsünde bulunuyor. 


'Görüşmeler yapıcı geçti'

 

Öte yandan IMF Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan ile Brüksel'de yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi. Görüşmelerin müzakerelerde yeni bir zaman penceresi açtığını belirten Lagarde, kreditörlerin ortaya koyduğu taslağın esneklikler içerdiğini ve Yunan yetkililerin bu taslak karşısında alacakları pozisyonu görmeyi beklediklerini ifade etti.

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