Yunanistan ile yeni güven artırıcı önlemler

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Druças'ın Türkiye ziyareti kapsamında, Türkiye ile Yunanistan arasında beş yeni Güven Artırıcı Önlem (GAÖ) üzerinde mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Druças'ın ortak basın toplantısında açıklanan ve iki ülke arasında bugüne kadar kabul edilen 24 GAÖ'ye ilaveten kabul edilen yeni önlemler şöyle:

1- Türkiye ve Yunanistan Barış İçin Ortaklık (BİO) eğitim merkezlerinde, BİO ülkelerinin katılımıyla müşterek BİO eğitim programları düzenlenmesi.

2- Kuvvet Komutanları tarafından karşılıklı ziyaretler kapsamında her kuvvetin Harp Okulu öğrencilerine konferanslar verilmesi.

3- Bir Yunan tümen/tugayının 3. Kolordu Komutanlığına (NRDC-T) ve bir Türk tümen/tugayının Yunan NATO İntikal Edebilir Kolordu Komutanlığına (NDC-GR) eğitim maksadıyla tahsis edilmesi.

4- Harp Akademilerinin planlı yurtdışı gezi faaliyetleri kapsamında karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi.

5- Kurmay Kolejleri ve askeri öğrenciler arasında belirlenmiş karşılıklı ziyaretler kapsamında Harp Okulları arasında ortak bilimsel faaliyetlerin icrası (akademik çalışma, seminer, sempozyum düzenlenmesi ve iki ülkenin askeri gazete/yayınlarında makaleler yayımlanması).

Açıklamada, ayrıca iki ülke arasında kabul edilen ve iki ülke askeri makamları arasında güven atmosferi tesis etmeye yönelik yeni GAÖ'lerin, önceden kabul edilenlerle birlikte ilişkileri daha da güçlendireceği belirtildi.