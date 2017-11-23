T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan ile Almanya arasında 'yolcu arama' krizi

Yunan vatandaşlarının, Almanya'daki hava alanlarında sıkı kontrollerden geçirilmeleri ülkede tepkilere neden oldu

23 Kasım 2017 12:22

Yunanistan'dan Almanya'ya giden Yunan vatandaşlarının bu ülkedeki hava alanlarında güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollerden geçirilmeleri Yunan kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Alman makamlarınca 12 Kasım'da güvenlik gerekçe gösterilerek başlatılan uygulama kapsamında, Yunanistan'dan gelen yolcu uçakları hava alanlarında özel bölümlere çekilerek tüm yolcuların üstleri ve bagajları didik didik aranıyor.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Almanya'ya seyahat eden Yunan vatandaşlarının Shengen dışından gelen yolcularla birlikte aranmasının büyük rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu'nun Yunan milletvekili Miltos Kirkos, AB Komisyonu'na, Almanya'nın bu uygulamasının geçerli dayanağı bulunup bulunmadığını ve bununla ilgili gerekçelerini Komisyona sunup sunmadığını sordu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff da yaptığı açıklamada, hava alanlarındaki kontrollerin güvenlik nedenleriyle yapıldığını belirterek, bu yıl içinde sahte pasaportlarla Almanya'ya ulaşan yaklaşık bin kişinin Yunanistan'a geri gönderildiğine dikkati çekti.

Korf, seferlerin aksamaması için bu kontrolleri mümkün olduğu kadar hızlı yapmaya çalıştıklarını ancak bazen hava alanı şartlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, sorunun çözümü için AB Komisyonu yetkililerinin Yunan ve Alman makamlarıyla bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

ETİKETLER

YunanistanAlmanyayolcu krizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24