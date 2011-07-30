-YUNANİSTAN İKİNCİ MERİÇ NEHRİNİ KAZIYOR ATİNA (A.A) - 30.07.2011 - Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin, Meriç Nehri paralelinde bir nehir yatağı kazdıkları bildirildi. Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, tamamlandığında 120 kilometre uzunluğunda olması planlanan yatağın 30 metre genişliğinde olduğunu yazdı. Marasia köyü ile Nea Vissa bölgesi arasında daha önce kazılan hendeğin kaçak göçmen akınını azalttığının görülmesi sonrası bu projenin hayata geçirilmeye başlandığı aktarılan haberde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Frangos Frangulis'in bölgeyi ziyaret ederek denetlemede bulunduğu kaydedildi. Yüzde 17'si tamamlanan kanalda derinleştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gazete haberinde, askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çalışmaların süratle devam ettiği, su baskınlarının engellenmesi, Meriç ile Arda nehirlerinin kullanımı konusunda da katkısı olacağının ifade edildiği vurgulandı. Öte yandan, kaçak göçmen geçişlerinin önemli ölçüde azaldığı aktarılan haberde, kanalın açılmasının Meriç'te kaçak göç ile mücadele çerçevesinde çit inşa edilmesini öngören projede değişikliğe gidilmesini gerektirmeyeceği belirtildi.