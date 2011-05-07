Yunanistan iflasın eşiğinde

T24 - Alman medyası borç sorunuyla boğuşan Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkmayı düşündüğünü iddia etti, Yunan ve AB yetkilileri iddiayı yalanladı.

Avrupalı resmi kaynaklar Reutres'e yaptıkları açıklamada, Avro Bölgesi üyesi bir avuç büyük ülkenin maliye bakanlarının, Yunanistan ve Portekiz dahil Avro Bölgesi borç krizini değerlendirmek için dün Lüksemburg'da Château de Senningen bölgesinde düzenlenen toplantıda biraraya geldiğini söylediler. Kamuya önceden açıklanmayan toplantıya, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ve yardımcısı Joerg Asmussen'in de katıldığı belirtildi.

Alman “Spiegel Online”da yer alan haberde, Atina'nın niyetinin yarattığı kaygıyla Avrupa Komisyonunun dün Lüksemburg'da bir kriz toplantısı çağrısında bulunduğu, durumun hassasiyeti gözönüne alındığında toplantının sadece Avro Bölgesi maliye bakanları ve üst düzey görevlilerin katılımıyla son derece gizli yapıldığı belirtildi.

Toplantının gündeminde Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkma olasılığının yanı sıra Atina yönetiminin 327 milyar avro tutarındaki borcunun yeniden yapılandırılmasının bulunduğu belirtilen haberde, “Yunan hükümeti Avro Bölgesi'nden çıkma ve daha önce kendi kullandığı (drahmi) para birimini yeniden tedavüle koyma olasılığını gündeme getirdi” denildi.

Spiegel Online'a bilgi veren kaynakların, Schaeuble'nin Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden ayrılmasını önleme niyetinde olduğunu söylediği belirtilen haberde, Schaeuble'nin, Almanya Maliye Bakanlığındaki uzmanların, Atina yönetiminin Avro Bölgesi'nden çıkması halinde muhtemel sonuçlarıyla ilgili uyarıların bulunduğu bir belgeyi toplantıya götürdüğü kaydedildi.

Söz konusu belgede, “Yunanistan'ın çıkması halinde Yunan para biriminin avro karşısında yüzde 50 kadar değer kaybedeceği ve bunun da Yunanistan'ın borcunu gayri safi yurt içi hasılasının iki katına yükselteceği” uyarısında bulunuldu. Belgede, “Borcun yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olacak” denildi.



Spiegel Online, borcun yeniden yapılandırılmaması durumunda ise “Yunanistan'ın iflas edeceğine” dikkat çekti.

Yunanistan'ın borcunun bu yıl GSYH'sinin yüzde 153'üne yükseleceği tahmin ediliyor.



İddiaya yalanlama

Yunanistan Maliye Bakanı Yardımcısı Phillipos Saçinidis, haberi yalanlayarak, “haberin döviz tacirlerinin ekmeğine yağ sürdüğünü” söyledi. “Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkacağı haberi doğru değil. Bu tür haberler Yunanistan'a ve avroya zarar veriyor ve piyasada spekülatif oyunlara hizmet ediyor” dedi.

Yunanistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker'in çağrısıyla Lüksemburg'da yapılan gayrı resmi toplantıya Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Yorgo Papakostandinu'nun da katıldığı belirtildi.

Görüşmelerin, “G-20'ye katılan Avro Bölgesi Maliye Bakanlarının toplantısı kapsamında yapıldığı ve Papakostandinu'nun Yunanistan'daki mali gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak için katılmasının istendiği” belirtilen açıklamada, toplantıda “Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ndeki durumuyla ilgili herhangi bir tartışma olmadığı, medyanın yaptığının sorumsuzluk olduğu” ifade edildi.

Açıklamada, “Yunanistan'ın muhtemelen Avro Bölgesi'nden çıkacağına ilişkin haber doğru olmadığı gibi, Yunan hükümetinin ve AB üyesi ülkelerin hükümetlerinin defalarca reddetmesi gerçeğine rağmen akıl almaz bir ciddiyetsizlikle yazılmış. Bu tür kışkırtıcı haberler Yunanistan ve Avro Bölgesi'nin çabalarına zarar veriyor ve spekülatif amaçlara hizmet ediyor” denildi.

Juncker'in sözcüsü Guy Schuller de, haberin tamamen yalan olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angele Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert de, “Uzun süredir planlanan ve bazı maliye bakanlarının katılacağı bir toplantı vardı. Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden ayrılması toplantının gündeminde değildi ve hiçbir zaman da olmadı” dedi.

Alman hükümetinden bir başka yetkili, Spiegel Online'daki haberin “tamamen temelsiz” olduğunu ifade etti. Avro Bölgesi'nden birkaç maliye bakanının katılımıyla küçük ve gayri resmi bir toplantı yapıldığını doğrulayan yetkili, katılımcıların, Avrupa İstikrar Mekanizması ve avronun durumu gibi bir dizi konuyu ele aldıklarını bildirdi.

Avro Bölgesi'ne 2001 yılında dahil olan Yunanistan, geçen yıl mayıs ayında AB ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) 110 milyar avro tutarında kurtarma paketini kabul etmişti.

Bütçe açığını düşürmekle mücadele eden Yunan hükümeti, vergileri artırması ve harcamaları kısmasına rağmen, hala vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve ekonominin düşük rekabet edebilirliğiyle uğraşıyor.

Finansal piyasalarda aylardır Atina yönetiminin eninden sonunda borcunu yeniden yapılandırmak zorunda kalacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkmasının uzun vadede ekonomiye yardımcı olabileceği; faiz oranlarını düşürebileceği ve kendi para biriminin değerinin düşük olmasının ihracatını ve turizmi destekleyeceği belirtildi. Ancak Avro Bölgesi'nden çıkmak için yasal bir prosedür olmadığı ve sürecin riskleri ve maliyeti nedeniyle Yunan hükümetinin muhtemelen bu seçenekte kaçınmak için sıkı biçimde mücadele edeceği kaydedildi.