Yunanistan iflas ederse ne olur?



Yunanistan’a kredi veren ve maddi destek sağlayan ülkelerin ortak görüşü, Atina hükümetinin, şubat ayı sonunda bitecek olan yardım programına yeni bir program ile devam etmesi. Almanya’nın en büyük bankalarından Commerzbank’ın Baş İktisatçısı Jörg Krämer, yeni Yunan hükümetine bunun kabul ettirilebilmesi için bazı tavizler verilmesi gerektiğini belirtiyor. Deutsche Welle’ye konuyu değerlendiren Krämer, ikili kredilerin geri ödeme süresinin 50 yıla çıkarılabileceğini, Yunanistan’ın önümüzdeki on yıl boyunca borç ödemekten muaf tutulabileceğini ve zaten düşük olan faizlerin daha da düşürülebileceğini ifade etti. Krämer’e göre ayrıca şayet Atina’nın özelleştirmelere soğuk bakmaya devam ederse bu konuda da uzlaşma sağlanabilir. Özelleştirilmelerin durdurulması karşılığında Yunan hükümetinden ülkedeki rüşvet ve yolsuzlukla daha sert bir mücadele talep edilebileceğini savunan Krämer, radikal sol çizgideki Syriza’nın bunu zaten kendinin seçim kampanyalarında sık sık vaat ettiğini vurguladı.

Peki, bugünkü toplantıdan olumlu bir karar çıkmaz ise ne olur? Şu ana dek Yunanistan’ın Euro bölgesinden ayrılma ihtimalini yüzde 25 olarak gören Jörg Krämer bir sonuca varılamaması durumunda Yunanistan’ın iflas ve ortak para birimi Euro’dan ayrılma olasılığını yüzde 25’lerde tutmayacağını ve bu oranın çok daha yukarılara çıkacağını ifade etti. Yunanistan’ın ödemelerini yapamaz hale gelmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası bu ülkeye para akışı sağlayan tüm kanalları kapatabilir çünkü Avrupa Merkez Bankası’nın, ödeme gücü olmayan ülkelerin banka sistemini ayakta tutma yetkisi yok. Bu da Yunanistan’ın Euro Bölgesi'ne bağlantısının kopması ve sonuç olarak Euro’dan ayrılarak ulusal para birimi Drahmi’ye dönmesi anlamına gelir. Bir çok uzmana göre Yunanistan’ı kurtarabilecek bir gelişme olur bu. Drahmi ile birlikte fiyatlar da aşağıya düşeceğinden, örneğin ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizme büyük bir canlılık gelebilir. Aynı zamanda maliyetler de ucuzlayacağından ülkenin ihracat gelirleri artar. Ancak önemli bir dezavantajı da var Drahmi’ye olası bir dönüşün: Yunanistan Euro üzerinden aldığı borçları Drahmi ile ödemekte çok daha fazla zorlanacaktır.

Yunanistan zor günlerin arefesinde

Ülkede yaşanabilecek bir başka tehlike de halkın bankalardaki Euro hesaplarının Drahmi’ye çevrilerek değer kaybedeceğinden endişelenerek, kitleler halinde hesaplarını boşaltmaları olur. Bu da ülkedeki para sirkülasyonunun çökmesi anlamına gelir. Peki Yunanistan zorunlu olarak yani şartlar gereği değil de gönüllü olarak Drahmi’ye dönme kararı alamaz mı? Commerzbank Baş İktisatçısı Jörg Krämer'e göre alabilir ama Yunan hükümeti şimdilik bunu istemiyor.

Yunanistan’ı her halükarda çok zor zamanlar bekliyor. Şayet yeni krediler bulunmaz ise çok kısa zaman içinde devlet memurlarının ve emeklilerin maaşlarını ödeyemeyebilir. Hastaneler, toplu taşıma, çöp toplama, eğitim sistemi gibi kamusal sistemin parçaları çökebilir. Peki Almanya için ne anlama gelir bu durum? Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Hans-Werner Sinn’e göre Yunanistan’ın Euro’da kalarak iflas etmesi Almanya’ya 80 milyar euro kaybettirir. Euro’dan ayrılması ise hiçbir şey kaybettirmez. Zaten Alman hükümeti, bir süre öncesine kadar üzerinde tartışmayı bile uygun bulmadığı, Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkması ile ilgili olasılıkları, ‚altından kalkılabilir‘ olarak nitelendiriyor.