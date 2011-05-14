Yunanistan iflas bayrağı çekebilir!

T24 - Yunanistan'ın, AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından sağlanan kurtarma programının şartlarını yerine getirmediğinin açıklaması, ülkenin iflasa sürüklenmesiyle ilgili endişeleri bir kat daha artırdı.ECB İcra Kurulu üyesi Ewald Nowotny, Yunanistan'ın kendisine sağlanan uluslararası kurtarma paketinin koşullarını yerine getirmediğine yönelik önemli uyarıda bulundu.





Avusturya'daki Kronen Zeitung gazetesinde yayımlanan haberde Nowotny'nin, "Yunanistan son durum itibariyle, şartları yeterince yerine getirmedi. Bu noktada, özelleştirme en hassas konuyu oluşturacak" sözlerine yer verildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Bu açıklama aynı zamanda, Yunanistan'da kurtarma programı ile ilgili incelemelerde bulunan ECB, Avrupa Komisyonu ve IMF heyetinin, gidişat hakkında eksiklikler olduğuna yönelik yaptığı tespitlerin kamuoyu nezdinde ilk doğrulaması oldu.



Yunan yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda, incelemelerde bulunan heyetin, gelirlerdeki olası eksiğin telafi edilmesi amacıyla kamu harcamalarında kesintiye gidilmesini istediğini belirtmişti.





İFLAS BAYRAĞI ÇEKEBİLİR



Bu durum, ülkeye gelecek ay verilecek borcun 12 milyar euroluk kısmını da tehlikeye atıyor. Yunanistan'ın aynı dönemde 13.7 milyar euroluk acil fon ihtiyacı bulunuyor. Bu yardımın gelmemesi, Yunanistan'ın kağıt üzerinde iflasına yol açma tehlikesi yaratıyor.



AB tarafından ismini vermek istemeyen önemli bir kaynak ise, Avrupalı ortakların Yunanistan'ın özellikle durmuş olan özelleştirme programında yeniden atağa kaltığını görmek istediğine dikkat çekti.



Yunanistan borcunu azaltmak için 50 milyar euro tutarında özelleştirme yapmayı kabul etmiş, ancak IMF Yunanistan'ın daha fazlasını yapabileceğini açıklamıştı.



Euro bölgesi maliye bakanları, inceleme sonrası Mayıs sonunda ellerine geçecek raporla sonrasında Yunanistan için atılacak sonraki adımlara Haziran ya da Temmuz'da karar verecek.



Yunanistan ise aldığı 110 milyar euroluk yardımın geri ödenmesinde hem vadenin uzatılmasını hem de faiz oranın düşürülmesini talep ediyor. Faiz oranı, Mart'ta bir puan aşağı çekilmişti.





IMF OLUMLU YAKLAŞTI



Yunanistan'ın vade uzatımı isteğine IMF'den olumlu yanıt geldi ancak faiz konusunda aynı yaklaşım sergilenmedi.



IMF Sözcüsü Caroline Atkinson düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'a geçen yıl mayıs ayında 30 milyar euro tutarında sağlanan finansal yardımın geri ödenmesi için öngörülenden daha uzun bir zaman verilebileceğini belirtti.



Atkinson, IMF'in bir kaç ay önce Yunanistan'ın borcunun uzun vadeli olarak yeniden yapılanması fikrinin müzakere edilmesine açık olduğu beyanlarını hatırlatarak, geçen yıl imzalanan 30 milyar euroluk kredi anlaşmasının süresinin 2015 olduğunu, bu sürenin 2020 olarak yeniden düzenlenebileceğini belirtti. Atkinson, süre uzatılsa bile faiz oranının aynı kalabileceğine dikkati çekti.





PAPANDREU: GÜNAH KEÇİSİ ARIYORUZ



Bu arada Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Norveç'in başkenti Oslo'da merkez sol siyasetçilerin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, euro bölgesi ülkelerinin avroyu desteklemek ve ekonomideki sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.



Papandreu, "Günah keçisi arıyoruz, suçu birinin üstüne yıkmaya çalışıyoruz. Kuzey suçlanmalı, merkezin dışındakiler suçlanmalı, göçmenler suçlanmalı diyoruz. Açıkçası bu Avrupa'yı güçsüz hale getiriyor, sahip olduğumuz potansiyelimizi kaybediyoruz" dedi.





ALMANYA'DAN DESTEK İŞARETİ



Diğer taraftan Almanya, Yunanistan'a daha fazla yardımı destekleyebileceğinin işaretini verdi.



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın tahvil satarak fon toplama olanağı bulması halinde bu ülkeye daha fazla yardımı destekleyebileceğini söyledi.



Daha fazla yardımın sıkı koşullara bağlı olması gerektiğini, Yunanistan'ın bütçe ve yapısal sorunlarını çözmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu ifade eden Schaeuble, "Açık koşullar olmaksızın ek önlemleri onaylamayacağız. Yunanistan, geçen yıl öngörülen zaman zarfında finansal piyasalara dönemeyecek gibi görünmesi halinde daha sonra Yunanistan'a ilk olarak alabileceğimiz ek önlemler konusunda ve sorunu çözmek için ek olarak ne yapılabileceği konusunda konuşmalıyız" dedi.



ECB Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Manuel Gonzalez-Paramo ise "Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılması kötü bir fikir" şeklinde konuştu.



Yunanistan'ın borcunun daha az ödeyerek yeniden yapılandırılmasının bu ülke ve vatandaşları için bazıları geri dönülmez aksi sonuçlar yaratabileceği uyarısında bulunan Gonzalez-Paramo, gelişmekte olan ülkeler için borcun yeniden yapılandırılmasının göreli olarak ortak bir konu olsa bile diğer Avrupa ekonomileriyle ticari ve finansal bağları yakın olan zengin bir ülke için borçlarını yeniden yapılandırmanın tamamıyla farklı olması gerektiğini ifade etti.



Gonzalez-Paramo, Yunanistan'ın diğer ekonomilerle bağlarının sorunun yayılabileceği ve sınırlarının ötesinde sıkıntılara yol açabileceği anlamına geldiğini sözlerine ekledi.





